Der Hintergrund

Planungswerkstatt gescheitert? Anwohner wollen neues Baugebiet für Lüdenscheid verhindern

Von: Sebastian Schmidt

Zugewuchert: der Sportplatz Höh. Die Bürgerinitiative gegen die Bebauung des Areals kann sich hier künftig etwa einen Minigolfplatz oder auch einen Trimm-dich-Parcours vorstellen, aber keine Wohngebäude. © Sebastian Schmidt

Bei der ersten Planungswerkstatt zur Bebauung von Rätherwiese und angrenzendem Sportplatz Höh hätte die Ablehnung kaum klarer ausfallen können. Nicht einer der rund 200 Besucher machte sich für das für das kommunale Vorhaben stark.

Lüdenscheid – Klarer kann Ablehnung kaum ausfallen: Bei einer sogenannten ersten Planungswerkstatt zur Bebauung von Rätherwiese und angrenzendem Sportplatz Höh gab es von den teilnehmenden Bürgern eine einmütige Abfuhr für die städtischen Ideen. Nicht einer der rund 200 Besucher, darunter viele Anwohner aus Lüdenscheid-Süd, machte sich bei dem Info-Abend am Dienstag im Museum am Sauerfeld für das kommunale Vorhaben stark.

Im Gegenteil, die Besucher zeigten sich verärgert über das Verhalten der Verwaltung. Ulrike Rohlmann vom Verein „Nachhaltig leben in Lüdenscheid“ fasste die herrschende Stimmung dabei so zusammen: „Wann hört dieser Flächenfraß endlich auf?“ Dafür erntete sie heftigen Applaus im Saal.

Eingeladen zu der Planungswerkstatt hatte die Lüdenscheider Bauverwaltung mit Fachbereichsleiter Martin Bärwolf an der Spitze und unterstützt vom Dortmunder Planungsbüro plan-lokal sowie vom Bonner Forschungs- und Beratungsinstitut Empirica, die mit mehreren Referenten vertreten waren.



Bärwolf versuchte, gleich zum Auftakt die Linie des Abends vorzugeben: Nicht ob das Baugebiet realisiert werden solle, sondern wie man es gestalten könne, wolle man diskutieren. Doch dieser Vorstoß scheiterte am Widerstand der versammelten Bürger. Die mochten sich mit den von der Verwaltung aufgestellten Impuls-Schautafeln zum möglichen Charakter des Baugebiets gar nicht erst beschäftigen. Und von der angereisten Referentenschar sprach neben Bärwolf schließlich nur Thomas Abraham von Empirica.

Der Hintergrund

Die Stadtverwaltung plant auf der Rätherwiese am Bierbaum in Lüdenscheid-Süd und auf dem benachbarten Sportplatz Höh eine Bebauung mit bis zu 420 Wohneinheiten. Eine Bürgerinitiative und zahlreiche Anwohner wehren sich dagegen. Sie fürchten die Zerstörung von Natur und Naherholungsfläche und sehen für ein derartiges Projekt in Lüdenscheid mit seinen nur noch rund 71 000 Einwohnern gar keinen Bedarf.

Diese Argumente brachten sie auch bei der Veranstaltung im Museum vor. Als Thomas Abraham analysierte, dass der Bevölkerungs-Sinkflug in Lüdenscheid teils auch damit zu tun habe, dass in der Vergangenheit „zu wenig neuer Wohnraum entstanden“ sei, brach Gelächter im Publikum aus. Und als Bärwolf anmerkte, dass der Stadt eine dreistellige Namensliste mit Grundstücks- und Bauinteressenten vorliege, quittierten die Zuhörer das mit ungläubigem Staunen.

Volles Haus, einmütige Ablehnung der Verwaltungsideen: Rund 200 Bürger wandten sich bei der Planungswerkstatt entschieden gegen eine Bebauung von Rätherwiese und angrenzendem Sportplatz Höh. © Sebastian Schmidt

Gleich mehrere Bürger formulierten es so: „Das sind veraltete Zahlen, mit denen Sie da arbeiten. Das ist doch Städteplanung aus dem letzten Jahrhundert.“ Oder so: „Das Brücken- und Stau-Desaster wird uns noch viele Jahre begleiten. Unternehmen verlassen Lüdenscheid, Arbeitsplätze fallen weg. Wer soll denn künftig noch in die Stadt ziehen? Und wer soll sich das Bauen auf der grünen Wiese künftig überhaupt leisten können?“ Statt mit „der Zerstörung von Natur-und Naherholungsgebieten vielen Tausend Menschen zu schaden“, sei es sinnvoller, Brachflächen in der Stadt zu bebauen.

Mit diesem Meinungstenor konnte sich Bärwolf indes nicht recht anfreunden: „Die Stadt angesichts der Entwicklung einfach zu schließen, ist auch keine Lösung.“ Man brauche beides – eine Verdichtung in der Innenstadt und neue Baugebiete. Allerdings räumte auch der Verwaltungsmann ein: „Wenn kein Interesse besteht, wird auch nicht gebaut.“

Fortsetzung unklar

Wie es nun in Sachen Rätherwiese und Höh weitergeht, ist nicht ganz klar. Eigentlich sollte es noch mindestens eine zweite Planungswerkstatt geben – so jedenfalls der ursprüngliche Gedanke. Die Lokalpolitiker, die am Ende über das Projekt entscheiden, waren am Dienstag durchaus zahlreich erschienen.

Von ihnen äußerte sich vor allem SPD-Vertreter Gordan Dudas öffentlich. „Wir haben heute gesehen, dass sich viele Bürger für unsere Stadt engagieren. Die Ratsfraktionen werden das Ergebnis dieser Versammlung in den nächsten Tagen und Wochen sicher intensiv besprechen“, sagte er. Und Bärwolfs Fazit lautete: „Wir haben Ihr Votum heute Abend registriert. Das können und werden wir nicht ignorieren.“