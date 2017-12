Zeichen für den Bremecker Hammer

+ © Wieschmann Lange her: Dietmar Conradt bei den Schmiedetagen am Bremecker Hammer. © Wieschmann

Lüdenscheid - Die Grundsätzlichkeit stand am Dienstagabend im Mittelpunkt: Will die Stadt den Bremecker Hammer als letzten Zeitzeugen der Eisenindustrie auf dem Lüdenscheider Stadtgebiet in eine sichere Zukunft führen oder nicht? Am Ende einer gut halbstündigen Aussprache stand fest: 20 000 Euro sollen bereitgestellt werden, um zeitnah ein Planungsbüro damit zu beauftragen, Zahlen zu ermitteln, auf denen weitere Diskussionen aufgebaut werden können.