Plantagenbesitzer aus Lüdenscheid müssen lange ins Gefängnis

Von: Thomas Krumm

Wegen einer Cannabisplantage in Lüdenscheid wurden zwei Männer aus Lüdenscheid bestraft. © Sina Schuldt

Mit vollstreckbaren Haftstrafen für beide Angeklagte ist im Landgericht Hagen der Prozess gegen zwei Betreiber einer Cannabisplantage in einem Bauerngehöft in Lüdenscheid zu Ende gegangen.

Die 9. große Strafkammer verurteilte den 46-jährigen Haupttäter wegen Besitzes einer nichtgeringen Menge Betäubungsmittel zu einer Haftstrafe von drei Jahren. Seine 41-jährige Partnerin wurde wegen „Beihilfe“ zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Wegen der langen Verfahrensdauer seit der Entdeckung der Plantage am 6. November 2019 gelten jeweils drei Monate dieser Haftstrafen als bereits vollstreckt. Weitere drei Monate hatten die Angeklagten in Untersuchungshaft gesessen.



Das 182-Fache der nichtgeringen Menge

In seiner Urteilsbegründung sprach der Vorsitzende Richter Christian Hoppe wegen der großen Menge des aufgefundenen Marihuanas (knapp zehn Kilogramm Pflanzenmaterial) mit einem Wirkstoffgehalt von 1,37 Kilogramm THC von einer „ganz schwerwiegenden Straftat“. Angesichts der 182-fachen Überschreitung der Grenze zur nichtgeringen Menge komme eine Einstufung als minderschwerer Fall nicht in Frage. Die Richter hielten den Angeklagten aber ihre glaubhaften Geständnisse zugute.



Überraschend war der geringe Abstand der verhängten Strafen. Denn der 46-Jährige war offenbar die treibende Kraft bei der Anlage der auf verschiedene Räume verteilten Plantage gewesen. Er hatte technischen Sachverstand eingebracht, um die Pflanzungen mit Licht und Wasser zu versorgen. Seine Mitangeklagte hatte sich um die Pflege gekümmert. „Als Paar haben sie eine Plantage betrieben“, stellte der Vorsitzende fest. „Jeder hat seine besonderen Fähigkeiten eingebracht.“ Die Angeklagte habe dabei auch ein Interesse am Gelingen des Projekts gehabt: „Sie sollte an den Gewinnen partizipieren.“



Verteidiger will Urteil überprüfen lassen

Beide Verteidiger hatten vor und in ihren Plädoyers noch vergleichsweise sportliche Vorschläge eingebracht, um ihren Mandanten vollstreckbare Haftstrafen zu ersparen: Der Verteidiger des 46-Jährigen beantragte eine Bewährungsstrafe für seinen nicht vorbestraften Mandanten, der seit 2019 allen Meldeauflagen nachgekommen sei und mittlerweile seine Eltern pflege. Sein Mandant habe in seinem ganzen Leben nichts mit Drogen zu tun gehabt. Als vormals erfolgreicher Betreiber von Diskotheken und Gaststätten im Ruhrgebiet habe er irgendwann an einer umfassenden Erschöpfung gelitten: „Er war durch, er war fertig.“ In dieser Situation habe er nach einer anderen Möglichkeit gesucht, sein Geld zu verdienen.



Verteidiger Goran Bronisch brachte für seine Mandantin, die lediglich „gegossen und trockene Blätter gezupft“ habe, sogar eine Einstellung des Verfahrens ins Spiel. Davon waren die Richter letztlich weit entfernt. Angesichts der vollstreckbaren Haftstrafe und des geringen Abstandes der beiden Strafen kündigte der Anwalt an, das Urteil gegen seine Mandantin vom Bundesgerichtshof überprüfen zu lassen.