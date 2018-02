Vorbehalte gegen neue Fahrradwege

Lüdenscheid - Christian Apelt, Leiter des Awo-Seniorenzentrums an der Parkstraße, drückt seine Vorbehalte sehr vorsichtig aus: „Ich hätte garantiert nichts dagegen, wenn die Stellplätze in diesem Bereich der Parkstraße bleiben.“

Gemeint sind rund 30 Parkplätze, die zwischen dem Abschnitt Teutonenstraße und Oenekinger Hang auf der Awo-Seite wegfallen, wenn die Verwaltung ihre Pläne umsetzt, für Fahrradfahrer Schutzstreifen entlang der Strecke einzurichten (wir berichteten).

„Für unsere Mitarbeiter haben wir zwar eine Tiefgarage, aber sie reicht nicht für alle. Oben am Seniorenheim haben wir auch nur einen Parkplatz, weil der Bereich als Feuerwehrzufahrt genutzt werden muss. Aber ich denke nicht nur an unser Team, das zum Teil auf dem Seitenstreifen parkt, sondern auch an Besucher der Senioren, Anwohner oder Leute, die im Stadtpark spazieren gehen wollen.“

Bisher sei dies innerhalb des Team aber noch kein großes Thema gewesen. Seit der Veröffentlichung der Pläne habe es jedoch noch keine Mitarbeiterbesprechung gegeben. Unter Umständen werde das dann noch angesprochen. Er habe zwar Verständnis für die Absicht, die Sicherheit für Fahrradfahrer zu verbessern, aber unterm Strich sei Lüdenscheid ja nun nicht gerade eine Fahrradstadt.