Diese neue Bus-Linie könnte es für Lüdenscheid geben

Lüdenscheid – Seine einzige feste „Haltestelle“ hat der Lüdenscheider Citybus derzeit nur auf der Mensch-Altstadt-Internetseite unter dem Stichwort Baustellen/öffentlicher Raum. Doch das könnte sich ändern.

Das Linienkonzept für einen Lüdenscheider Citybus hat seinen Weg aus Kleve nach Lüdenscheid gefunden. Diese Idee wurde bislang zwar grundsätzlich begrüßt, doch nach der Finanzierungsabsage durch MVG und Kreis liegt der mögliche Shuttlebus-Betrieb zwischen Knapp und Oberstadt auf Eis. Das allerdings ist nicht grundsätzlich schlecht.

„Wir erwarten, dass sich in den nächsten Monaten und Jahren noch sehr viel tut beim Thema Elektromobilität“, sagt Christian Hayer, Fachdienstleiter Verkehrsplanung und Lenkung. Das wiederum bedeutet, dass sich Fördermöglichkeiten eröffnen könnten, mit deren Hilfe man das Konzept zunächst wenigstens erproben könnte. Unter dem Aspekt behalte auch der Klimaschutzbeauftragte das Thema im Auge. „Mittel für eine Anschubtestphase wären wichtig“, so Hayer. Liegen Zahlen vor, lässt sich anders rechnen.

Möglichkeiten nicht verbauen

Dabei spielt der Stadt in die Hände, dass es keinen unmittelbaren Zeitdruck gibt. Denn durch die Umbaumaßnahmen in Wilhelmstraße, Alt- und Oberstadt ist auf Jahre hinaus ohnehin nicht an eine Citybus-Linie zu denken. Wichtig sei derweil vor allem, „dass wir uns die Möglichkeiten im Rahmen des Ausbaus Altstadt nicht verbauen“, sagt Hayer.

Und das ist wörtlich gemeint. Denn Brunnen, eine Skulptur oder ein Baum mitten im Fahrweg bremsten den Citybus aus. Das hätten die Planer aber vor Augen, so Hayer.

Dass das Klever Konzept für Lüdenscheid so oder so nicht 1 : 1 umzusetzen sei, steht für Hayer außer Frage. Aber grundsätzlich sei es durchaus übertragbar. Hier wie dort werde eine lang gezogene Achse verbunden. Doch der Reiz liegt eben auch in der Verknüpfung vieler Haltestellen in einer Ringlinie, wodurch Loher Wäldchen oder Sauerfeld miteinander verbunden werden könnten.

Der Haltestellen-Abstand betrage 230 Meter im Mittel, so rechnet das Konzept vor, auf dem Abschnitt Wilhelmstraße sogar nur 120 Meter. Hier könnten die Haltestellen Sternplatz, Inselhaus, VHS, Bücherei und Oberstadt sein.

