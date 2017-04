Polizei warnt: Keine Wertgegenstände im Auto lassen!

Lüdenscheid - Zwei Pkw wurden von Unbekannten am Mittwoch aufgebrochen.

In der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr machten sich die Täter laut Polizei an einem Nissan an der Nordstraße und an einem Fiat an der Mathildenstraße zu schaffen. In beiden Fällen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen sowie eine Handtasche beziehungsweise ein Beutel mit Wertgegenständen geklaut.

Dabei entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, prüfen die Beamten derzeit noch. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02351/90990 entgegen.

In diesem Zusammenhang weist sie außerdem daraufhin, dass Autofahrer niemals Wertgegenstände im Fahrzeug zurücklassen sollen. "Die Täter kennen jedes Versteck. Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab, auch wenn Sie nur 'kurz weg' sind", heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.