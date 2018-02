Pinkwart: „Das richtige Licht auf die Region werfen“

Lüdenscheid - Alles kleiner, alles schneller, alles komplexer – die Automatisierung von Licht- und Gebäudetechnik bietet aus Sicht von Andreas Pinkwart eine Vielzahl von Chancen, die es zu nutzen gilt. Der nordrhein-westfälische FDP-Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie besuchte am Donnerstag die Dial GmbH an der Bahnhofsallee.

Dabei standen einerseits die Möglichkeiten des digitalen Wandels im direkten Lebensumfeld im Scheinwerferlicht, andererseits warb der Liberale dafür, diese Veränderungsprozesse gemeinsam und zügig anzugehen.

Dial-Geschäftsführer Dieter Polle und sein Team stellten dem Minister beim Rundgang durch das Zentrum für Licht und Smart-Building die Vorteile eines intelligent vernetzten Gebäudes vor. „Die Automatisierung führt zu einem lebenswerteren Haus.“ Heute regelten Sensoren Licht und Wärme zu einem Wohlfühlmix in den eigenen vier Wänden oder am Arbeitsplatz. Polle: „Kann man das auch automatisch machen, ist eine inzwischen oft gestellte Frage. Dieser Trend spielt uns in die Karten.“

Der müsse rasch aufgegriffen werden, forderte Pinkwart in einer abschließenden Diskussionsrunde. „Sind wir zu langsam, stürzen wir in eine gewaltige Krise.“ Aus Sicht von Prof. Harald Mundinger von der Fachhochschule Südwestfalen ist es von entscheidender Bedeutung, viel mehr Menschen zu qualifizieren.

NRW-Minister Andreas Pinkwart besucht Dial Zur Fotostrecke

„Informatik ist fast in jedes Fach eingebaut.“ Dass die mittelständischen Unternehmen im Sauerland Qualität und Service maßgeschneidert liefern können, steht für Jörg Minnerup vom Leuchtenhersteller Trilux aus Arnsberg außer Frage. „Die Googles und Apples schaffen das nicht.“ Den Appell von Hubertus Winterberg, Geschäftsführer der Südwestfalen Agentur, gemeinsam in den Unternehmen die Chancen anzunehmen, griff Pinkwart auf: „Das wird das richtige Licht auf die Region werfen.“

Das vom Minister eingeforderte Tempo brachte Bürgermeister Dieter Dzewas „kurz auf 100“. Statt Glasfaser zu verbauen, setze die Telekom weiter auf Vectoring. „Die Förderprogramme sind falsch gestrickt.“