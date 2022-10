Piercingstudio in Lüdenscheid: Unbekannte stehlen Körperschmuck

Ein Lüdenscheider Piercingstudio wurde ausgeraubt. (Symbolbild) © Privat

Bei einem Einbruchsdiebstahl in einem Lüdenscheider Piercingstudio bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Lüdenscheid – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zerschlugen unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Piercingstudios an der Werdohler Straße. So gelang es ihnen, einen Teil des in der Auslage befindlichen Körperschmucks zu entwenden.



Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0 23 51/ 9 09 90 entgegen.