"Vom Tisch ist noch gar nichts"

Lüdenscheid - Für Edmund Weiß, Vertriebsvorstand der Piepenstock-Gruppe, ist der Umzug von VW Piepenstock von der Lutherstraße auf das Gelände an der Wiesenstraße noch möglich: „Vom Tisch ist da noch gar nichts“, ärgert sich Weiß über das Vorgehen der Stadt.

„24 Stunden, nachdem wir beim Bürgermeister waren und konstruktiv nach Lösungen gesucht haben, bekommen wir vor den Latz geballert, dass im Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt in dieser Woche bereits eine Änderung des Bebauungsplans auf der Tagesordnung steht, um dort den Neubau der Feuerwehr zu ermöglichen.“

Die Piepenstock-Immobilien-Verwaltung habe der Firma Novelis das Grundstück zu einem marktgerechten Preis abgekauft. Dann müsse man sich nicht wundern, wenn man bei einem meilenweit entfernten Angebot zweiter Sieger werde.

„Wir werden den gesamten Vorgang einer genauen rechtlichen Prüfung unterziehen. Es wäre von unserer Seite doch fahrlässig, wenn wir nicht für unsere Sache kämpfen würden, allein schon aus Verantwortung unseren Mitarbeitern gegenüber.“

Eine gelungene städtische Wirtschaftsförderung sieht seiner Meinung nach anders aus. „Das hat für mich schon was von ,Basta-Politik’, So etwas habe ich noch in keiner Stadt, mit der ich über Standortsicherung von Unternehmen verhandelt habe, erlebt. Für unseren Volkswagen-Standort in Lüdenscheid ist die Grundstücksverlagerung existenziell von Bedeutung.“

Wie berichtet, pocht die Stadt auf ihr Vorkaufsrecht für das Grundstück an der Wiesenstraße, weil sie dort einen geeigneten Standort für den erforderlichen Neubau einer Feuer- und Rettungswache sieht.

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Umwelt am Mittwoch gegen 18 Uhr im Ratssaal liegt den Mitgliedern ein Beschlussvorschlag vor, der die vorbereitenden rechtlichen Maßnahmen für einen Neubau an dieser Stelle auf den Weg bringt.