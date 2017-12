Nach Lüdenscheider Ratsbeschluss: Piepenstock attackiert Stadt massiv

Lüdenscheid - Dr. Michael Piepenstock, der sein VW-Autohaus nach dem Ratsbeschluss von Montagabend nicht an der Wiesenstraße errichten darf, erhebt nun massive Vorwürfe gegen die Stadt Lüdenscheid.

„Ohne intensive Prüfungen“, so schreibt er in einer Stellungnahme, seien Alternativstandorte für die neue Feuer- und Rettungswache verworfen worden. Er nennt in diesem Zusammenhang den Innenhof der Stadtwerke, das Areal oberhalb des STL und die zum Verkauf stehenden Grundstücke auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Firmen Kostal und Markes.

Zudem habe die Stadt in Kenntnis des Interesses der Firma Piepenstock an dem Areal an der Wiesenstraße hierfür 40 Prozent weniger als den aktuellen Wert geboten, den Piepenstock dagegen zu zahlen bereit gewesen sei.

Der Autohändler attestiert „einigen Politikern und der Stadt“ mangelnde Wertschätzung und „Gutsherrenart“. Er redet von „Halbwahrheiten und gefährlichem Halbwissen bezüglich des ehemaligen Gartencenters Cordt oder unseres Areals an der Elbinger Straße“.

Möglicherweise, schreibt Piepenstock, stelle ein Sachverständigengutachten im Nachgang ja ohnehin fest, dass das Grundstück doch nicht für die Ansiedlung geeignet sei.

Piepenstock: „Es freut mich zwar, von der Politik und den Gremien zu hören, dass sie mir bei der Grundstückssuche aktiv helfen möchten, doch dann frage ich mich, was die Stadt diesbezüglich in den vergangenen sieben bis acht Jahren gemacht hat.“

Das jetzt avisierte städtische Grundstück Rätherwiese am Bierbaum, führt Michael Piepenstock aus, habe er als mögliche Option vor etwa neun Monaten angesprochen. Damals sei ihm „klar signalisiert“ worden, dass dieses ausschließlich für Wohnbebauung vorgesehen sei.

Den ihm bei einer Besprechung mit dem Bürgermeister und Dezernatsleitern Ende November avisierten Lageplan des Areals nebst Einzeichnung des möglichen Grundstücks sowie Kaufpreisvorstellung habe er trotz schriftlicher und mündlicher Nachfrage übrigens auch noch nicht vorliegen, sodass er auch bei VW noch nicht habe anfragen können, ob der Konzern diesem künftigen VW-Standort zustimmen würde.

Piepenstock wirft der Stadt vor, den Verkaufspreis des Grundstücks an der Wiesenstraße an die Presse weitergeben und zudem „ganz kurzfristig“ die Flächennutzungsplan- und Bauplanänderung „Nördliche Wiesenstraße“ in die Tagesordnung der Bau- und Verkehrsausschusssitzung aufgenommen zu haben – „ohne Vorabinfo an mich“. Dabei habe er gerade zwei Tage noch mit dem Bürgermeister und den Dezernenten zusammengesessen. Das zeuge „nicht gerade von besonders gutem Stil, gegenseitiger Wertschätzung und Lösungsorientierung“.

Michael Piepenstock schließt: „Ich hoffe, den Entscheidern sind die Tragweite, die daraus resultierenden Konsequenzen bewusst und sie übernehmen auch dafür die Verantwortung. Meine Familie/Gesellschafter und ich werden mit gewissem Abstand zwischen den Feiertagen die Entscheidung bewerten und wir werden daraus unsere Schlüsse ziehen!“