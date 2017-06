"Picknick im Park" ins Kulturhaus verlegt

Lüdenscheid - Es sieht nicht gut aus, also macht der Verein Kultstädte „Nägel mit Köpfen“: Die zweite Auflage des „Picknicks im Park“ am Samstagabend findet – genauso wie Auftaktveranstaltung im letzten Jahr – angesichts der Wetterlage im Kulturhaus statt.

Glücklich ist keiner damit, dass man bereits zum zweiten Mal unter Dach ausweichen muss, „aber selbst wenn es Freitag und Samstag trocken bleibt, können wir mit den Sachen, die wir so vorhaben, nicht in den Stadtpark“, so Klaus Sonnabend, Vorsitzender des Vereins Kultstädte.

So bleibt für das Songwriterfestival nichts als die Alternative Kulturhaus. Dort werden bekannte Künstler der Lüdenscheider Musikszene am Samstag ab 20 Uhr ihre eigenen Songs präsentieren. Bevor die Sänger im großen Saal auf die Bühne treten, wird das „Picknick“ bunt: Ab 18.30 Uhr gibt es Action-Painting unter dem Vordach vor dem Kassenbereich – „eine Aktion, die sich da Mindcraft-Team ausgedacht hat“, so Sonnabend. Der Künstler Yves Thomé wird ein wachsames Auge auf die Aktion haben, an der jeder teilnehmend darf, der Lust dazu hat.

Ab 19.30 Uhr ist dann Einlass in den großen Saal. Dem Line-Up kann man Namen wie Breddermann, Tlako, Binyo oder auch Jinruh, die neue Band des Rappers und Soul-Sängers Daniel Koroma, entnehmen. Otherside wird aufspielen, ebenso Sonnabend und Peter Panisch alias Marian Heuser.

Alle Musiker spielen ihre eigenen Songs. In Kurzinterviews werden Hintergründe und Bedeutungen geklärt. Zeitgleich wird ein Video-Workshop für Jugendliche unter dem Namen „Get the Clip“ angeboten, für den Interviews mit den Künstlern und Mitschnitte geplant sind. Um 20 Uhr beginnt die Abendveranstaltung offiziell.

Vorverkaufstickets gibt es für zwölf Euro (ermäßigt acht Euro) an der Theaterkasse, in der Music-Store-Musikschule, bei der Soundbäckerei, im LN-Ticketshop und in Halver im Reisebüro Kattwinkel.