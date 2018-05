LMC-Picknick lockt viele Besucher zum Loh

Bei tollem Sommerwetter ließen es sich die Fans der Sänger an beiden Tagen nicht nehmen, auf dem Picknickgelände vorbeizuschauen, etwas Leckeres zu essen und zu trinken und dabei guter Musik zu lauschen.

Am Samstagabend wurde auf dem Picknickgelände eine echte Premiere gefeiert, denn zum ersten Mal waren die Musiker Tlako Mokgadi und Ulrike Wagner, die beide das Duo Funcascade bilden, auf der Veranstaltung zu Gast.

Am Sonntagvormittag folgte dann der Frühschoppen, bei dem unter der Leitung von Stefan Scheidtweiler neben den Gastgebern auch die „Rommerscheider ChoryFeen“ zu sehen und hören waren. Der Frauenchor, der sich erst im Jahr 2009 gründete, war im letzten Jahr im Rahmen der WDR-Sendung „Der beste Chor im Westen“ aufgetreten und auf dem LMC-Picknick erstmals live in der Bergstadt zu hören



+ Der Frauenchor „Rommerscheider ChoryFeen“ hatte ein modernes, frisches Repertoire zum Frühschoppen mitgebracht. © Othlinghaus

Mitgebracht hatten die Damen ein modernes, frisches Repertoire, darunter „My Heart Will Go On“, der Klassiker von Celine Dión aus dem Film „Titanic“, die Chorfassung des Hits „Lieblingsmensch“ von Namika sowie den Skorpions-Hit „Wind Of Change“.