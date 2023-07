Picknick des Löschzugs Stadtmitte: Festmeile an der Rahmedestraße

Von: Monika Salzmann

Teilen

Das erste Picknick des Löschzugs Stadtmitte nach fünfjähriger Pause knüpfte an den Erfolg vergangener Veranstaltungen an. An der Rahmedestraße entstand eine wahre Festmeile.

Lüdenscheid – Mit Musik, Gaumenfreuden und guter Laune verwöhnte der Löschzug Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr am Freitag und Samstag Hunderte von Besuchern in Lüdenscheid. Für zwei Tage verwandelten sich Hof und Gerätehaus an der Rahmedestraße in eine liebevoll hergerichtete Festmeile, die zum gemütlichen Verweilen einlud.

Erstmals nach fünfjähriger Pause richtete der Löschzug wieder ein Picknick aus und knüpfte an den Erfolg früherer Veranstaltungen an. Federführend für die reibungslose Organisation zeichneten Nicole Przyklenk (Vorsitzende des Fördervereins) und ihre Stellvertreterin Vanessa Schmidt samt Team verantwortlich.

Feiern und Spaß haben ließ sich beim Picknick des Löschzugs Stadtmitte, der erstmals nach fünf Jahren wieder ein Feuerwehrfest feierte, prächtig. © Salzmann

Wie gewohnt, stimmten sich Gastgeber und Besucher mit einem Dämmerschoppen am verregneten, schwächer besuchten Freitagabend auf die zweitägigen Feierlichkeiten ein. Mit den Chrisdana Twins – Christina und Dionisia Gravou – waren zwei junge Musikerinnen zu Gast, die neben der Liebe zur Musik auch die Liebe zur Feuerwehr teilen. Beide gehören dem Löschzug an. Auftritte bei The Voice of Germany machten die beiden Lüdenscheiderinnen bekannt.

Picknick des Löschzugs Stadtmitte: Samstag als Familientag

Fast durchweg sommerlich zeigte sich der Samstag als Familientag des zweitägigen Fests. Schon früh am Nachmittag waren aufgestellte Bänke draußen und drinnen gut gefüllt. Am Abend drängten sich die Besucher auf dem Festplatz.

Spiel und Spaß für die kleinen Besucher gab’s reichlich. Auspowern konnten sich die Jungen und Mädchen auf der eigens aufgestellten Hüpfburg. Der Siku-Fahrspaß mit Treckern und Kran machte selbst den Erwachsenen Spaß. Wer wollte, konnte sich darüber hinaus bei der Rettungshundestaffel Märkischer Kreis, die mit einem Info-Stand vor Ort war, schminken oder mit einem Glitzer-Tattoo verschönern lassen.

Die Band Strum Out sorgte mit Rock und Pop für eine fröhliche, ausgelassene Stimmung beim Feuerwehrfest. © Jakob Salzmann

Die Qual der Wahl hatten Gourmets am Kuchenbüfett mit großer Auswahl an selbstgebackenen Kuchen und Torten. Den Kaffee dazu sponserte die Rösterei Kaffeekultur. An gute Tradition knüpfte Bürgermeister Sebastian Wagemeyer (wie sein Vorgänger Dieter Dzewas) mit seiner tatkräftigen Unterstützung des Löschzugs im Getränkewagen an. Auch Feuerwehrchef Christopher Rehnert krempelte die Ärmel hoch und unterstützte Löschzugführer Markus Steinhilber und seine engagierte Mannschaft.

Die Freude, wieder ein Picknick auszurichten, sei bei allen groß gewesen, berichtete Nicole Przyklenk. Voll des Lobes war sie für die „super Zusammenarbeit“ mit den Wasserfreunden, die am Grillstand für die Verpflegung der Besucher sorgten. An beiden Abenden kamen die Besucher überdies in den Genuss sommerlicher Cocktails mit und ohne Alkohol.

Die Rettungshundestaffel Märkischer Kreis beteiligte sich mit einem Infostand und Kinderschminken am Fest. © Jakob Salzmann

Ein Wiedersehen mit derheimischen Coverband „Strum Out“, die mit Rock und Pop für Stimmung und gute Laune sorgte, gab’s am Samstagabend. In der Besetzung Patrizia Camassa (Gesang), Tim Gijbels (Gesang), Daniel Halbe (Schlagzeug), Alexander Ishkhanov (Gitarre) und Mike Jordan (Bass) reihte die Band Hit an Hit – von „Shallow“ (Lady Gaga) bis „It's my life“ (Bon Jovi) – und drehte mächtig auf. Weiter ging’s mit DJ Tim, der bereits am Freitag zu später Stunde aufgelegt hatte. „Mega zufrieden“ zeigte sich die Feuerwehr mit der Resonanz.

Auch beim Mittelalterfest war am Wochenende viel los. Für einen Tag verwandelten sich die Gassen der Altstadt am Sonntag beim Graf-Engelbert-Fest in eine mittelalterliche Stadt.