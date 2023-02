Phil Penninger hat eine der weltgrößten Konsolensammlungen aufgebaut

Von: Fabian Paffendorf

Phil Penningers Sammlung umfasst zahlreiche Kuriositäten. Hier ist sogar eine, die in Deutschland entwickelt wurde. Hersteller Interton war eigentlich ein Hörgerätehersteller aus Münster, der 1978 die Spielkonsole VC 4000 in den Handel brachte. © Paffendorf, Fabian

Aus der Nische der Kinderzimmerunterhaltung zum umsatzstarken Massenphänomen: Seit den 1970er Jahren hat sich nicht nur technisch einiges auf dem Videospielsektor getan. Die Geschichte der Evolution digitaler Heimunterhaltung – bei Phil Penninger nimmt sie eine prall gefüllte Regalwand im Arbeitszimmer ein.

Lüdenscheid/Kierspe – 338 Videospielkonsolen aus fünf Jahrzehnten vereint Phil Penninger, Geschäftsführer der Lüdenscheider Firma Assmann, in seiner Sammlung, die unter dem Namen „Consollection“ auch international bekannt ist. In ihrer Ausrichtung gehört sie vermutlich zu den größten privaten Spielkonsolensammlungen weltweit. Die Idee hinter dem Gaming-Fuhrpark Penningers: „Für jedes jemals erschienene Videospiel möchte ich die passende Maschine umgehend parat haben.“ Und weil die ganze Welt der Videospielkonsolen weitaus mehr zu bieten hat als Sony Playstation, Microsoft XBox und Nintendo Switch, ist das eben kein Unterfangen, das sich eben mal nebenher mit einem Tag online einkaufen abhaken ließe.

Seit der Kiersper Ende der 90er-Jahre den kühnen Plan für solch eine technikhistorische Sammlung fasste, ist Phil Penninger mittlerweile gut ein Vierteljahrhundert unterwegs, um die „Consollection“ zu komplettieren. Dabei habe damals eine recht alltägliche Begebenheit den Startschuss für das Herzensprojekt iniziiert, wie Penninger erzählt. „Ein Freund meines Vaters hatte im Keller einen Atari VCS gefunden, da habe ich mich daran erinnert, dass mein Vater selbst in den frühen 80er-Jahren so eine Konsole hatte und mit mir daran Astroids gespielt hatte“, erklärt er.

Lediglich nur sechs Spielmodule erschienen 1983 für den japanischen Gakken Compact Vision TV Boy. © Paffendorf, Fabian

Die Nostalgie als Motivation bildete die alte, neue Atari-Konsole so den Grundstein für ein Großprojekt. Denn neben diesem Konsolen-Klassiker buhlten zu dessen Zeit noch zahlreiche andere Game-Systeme um die Käufergunst. Mattels Intellivision, die Colecovision des US-Spielwarenherstellers Coleco oder die Vectrex von Milton Bradley (MB) waren dabei die bekanntesten Vertreter, die sich international am Markt für kurze Zeit gegen Ataris Heimsystem behaupten konnten.

Gebrauchtmarktpreise waren in den 90ern noch nicht so hoch

Und: Ataris VCS war zwar ab Ende der 1970er beschieden, ein umsatzstarker Welterfolg zu sein, der das Thema Videogames (damals als Telespiele in Deutschland vermarktet) in die Populärkultur überführte. Doch die ersten (überwiegend erfolglosen) Heimkonsolen kamen von anderen Herstellern schon einige Jahre zuvor auf den Markt. Heute wäre Retro auf dem Gaming-Sektor angesagt, aber als er die „Consollection“ begann, sei das noch lange nicht in Sicht gewesen, wie Phil Penninger erzählt.

Mitte der 90er legte Hersteller Atari seine portable Konsole Lynx nochmals in schlankerer Form als Lynx II auf. © Paffendorf, Fabian

„Ende der 90er bekam man viele ältere Konsolen noch zu niedrigen Preisen in Onlineauktionen, da war kaum Nachfrage gegeben. Heutzutage wäre es weitaus teurer, einen Grundstock für eine Retro-Konsolensammlung zusammenzukaufen“, sagt Penninger. Auf das reine Kaufen und Archivieren beschränke sich das Ganze allerdings nicht, wie der Sammler erläutert und den Computer hochfährt um aufzuzeigen, was im Hintergrund dieses außergewöhnlichen Hobbys noch seine Zeit einfordert: Über die Jahre hat Phil Penninger intensive Recherchen betrieben und in einer vielschichtigen Tabelle erfasst. Auf einen Blick kann er so sehen, was im Regal ist, was fehlt und was es alles an wissenswerten Informationen zu der jeweiligen Konsole gibt.

„Nimmt man alle Varianten, Klonsysteme (identische Hardware, die nicht vom originalen Herstellern stammt, Anm. d. Redaktion) und Farbvarianten bei den Gehäusen zusammen, dann sind in der Datenbank 937 Konsolen erfasst“, sagt Phil Penninger. Dass aber nicht alle Einzug in die „Consollection“ finden würden, liege daran, dass beispielsweise bei zig verschiedenfarbigen Gameboy-Geräten nun bis auf die Farbgebung der Gehäuse an sich dieselbe Technik in selber Form schlummere. Handele es sich nun jedoch um neue Gehäuseformen, oder eine modifizierte Hardware des selben Modells, gehöre das selbstverständlich in die Sammlung.

Dicht an dicht gestapelte Videospiel-Geschichte: Der Großteil der Geräte lagert in Originalverpackung ein. © Paffendorf, Fabian

Bis 2010 wuchs die „Consollection“ aus dem Stand heraus so auch immer weiter an, rund 140 Maschinen wanderten bis dato in das Archiv. Darunter viele exotische Geräte, die nur echten Kennern der Materie ein Begriff sind: Nintendos Color TV Game 15, der Apple Pippin, ViewMaster InteractiveVision oder der Gakken Compact Vision TV Boy, um nur die Speerspitze der weitgehend unbekannten Konsolen zu nennen. 2010 erregte Phil Penningers Konsolensammlung dann erstmals das öffentliche Interesse der internationalen Gaming-Szene.

International beachtete Sammlung als Buch veröffentlicht

In Zusammenarbeit mit dem befreundeten Designer Patrick Molnar widmete Phil Penninger seiner privaten Sammlung ein eigenes Lexikon in Buchform. Auf den 346 Seiten stellte Penninger zahlreiche Fotos und umfassende Informationen für jede einzelne seiner Konsolen zusammen. Neben einer Homepage, eigenen Social-Media-Auftritten bei Facebook, Twitter und Instagram wurde die Veröffentlichung des Buches überdies durch die Vorstellung eines großformatigen Posters mit allen Konsolen begleitet. Die Reaktionen darauf: In TV-Formaten war Phil Penninger zu Gast, zahlreiche Fachmagazine rund um den Globus berichteten über die „Consollection“. Und wenn heute Retro-Gaming-Magazine wie beispielsweise „Retro Gamer“ über wahrlich rare und kuriose Konsolen-Oldies berichten, dann handelt es sich bei diesen auch oftmals um Leihgaben aus dem Archiv von Phil Penninger.

Um den Bestand zu überblicken, hat Phil Penninger eine eigene Datenbank angelegt, die weitere Informationen zu allen verfügbaren Geräten enthält. © Paffendorf, Fabian

In den vergangenen Jahren sei aber noch rund um die Sammlung so viel mehr passiert, dass es an der Zeit sei, den neuesten Stand zusammenzufassen, wie Phil Penninger erklärt: „In den vergangenen Monaten haben wir viel getan, um einen umfassenden Relaunch der Website vorzubereiten. Es wurden in vielen Stunden Hunderte Fotos der Geräte gemacht und alle neuen Konsolen zur Präsentation dazugenommen.“

In den nächsten Wochen soll online auf www.consollection.de also viel Neues zu finden sein. Was aber auch schon feststehe, sei, dass es mit der Sammlung in Zukunft weitergehen werde. „Natürlich kommen da zukünftig alle Neuerscheinungen ins Archiv, aber das ist bei den aktuellen Konsolen sehr überschaubar. Playstation 5 oder Xbox-X haben beispielsweise einen Lebenszyklus von fünf bis sieben Jahren, dann kommen die Hersteller mit einer neuen Konsolengeneration auf den Markt“, sagt Phil Penninger.

Technik-Flops sind selten und teuer

Weitaus schwieriger sei es jedoch, noch jene Lücken der Sammlung zu schließen, die die Flops der Technikgeschichte angingen. Denn: „Was sich nicht oft verkauft hat und wofür nur eine Handvoll Spielen erschien, ist sehr schwer zu bekommen.“ Rund 20 Geräte, auf die das zutrifft, hat der Assmann-Geschäftsführer bisher noch nicht im Regal. Dabei handele es sich durchweg um Kuriositäten, von denen weltweit überhaupt nur ein Dutzend funktionierender Geräte bekannt seien. Genau dies treffe ebenso auf die Nummer 338 der Sammlung zu, dem Vtech Pro Screen. „Die Konsole ist schon ziemlich verrückt. Sie verfügt über eine Technik, die das Spielgeschehen ähnlich einem Dia-Projektor direkt an die Wand projiziert. Gerade einmal vier Spiele erschienen dafür, bevor das Gerät wieder vom Markt verschwand“, erläutert Phil Penninger. Die kleine grau-gelbe Kiste mit Baujahr 1984 habe ihn lange Zeit der Suche gekostet. „Über fünf Jahre habe ich aktiv gesucht, bis ich in Italien fündig geworden bin“, erzählt Penninger. Und wie zu erwarten war, musste er tief in die Tasche greifen, um die Rarität in die „Consollection“ einreihen zu können.

Die wohl kleinste Konsole der „Consollection“ : Die Atari 2600 Tiny Arcade hat zehn Spiele im Speicher. © Paffendorf, Fabian

Er sei mit der Sammlung so weit fortgeschritten, dass die übrigen Geräte allesamt so selten wären, dass das, was dafür gezahlt werden müsse durchaus empfindliche Schmerzen bei ihm verursache. Damit solche Exoten den Besitzer wechselten, müssten mehrere Tausend Euro hingelegt werden – sofern überhaupt ein seltenes Gerät aufgefunden werde. Immerhin sei er mit weiteren Extrem-Sammlern, die es in der Szene gebe gut vernetzt, um Kontakte zu potenziellen Anbietern herzustellen. Was so ein Hobby wie eine Konsolensammlung koste, das sei durchaus in Relation zu sehen: „Wäre ich Raucher und hätte die vergangenen 25 Jahre Zigaretten gekauft, wäre das finanziell in etwa aufs selbe rausgekommen“. Wer nun glaubt, dass Penninger auch regelmäßig die teuren, alten Schätzchen in Betrieb hat, der irrt allerdings. Der Vater dreier Kinder hätte schlichtweg gar keine für so etwas: „Selbst wenn ich täglich eine andere Konsole anschließen würde, wäre ich damit schon knapp ein Jahr lang durchweg beschäftigt.“

Hin und wieder abends, wenn die Kinder schlafen, mit der Ehefrau eine Stunde zusammen vor der Playstation 5 zu sitzen, wäre gerade noch drin. Eine gewisse Affinität zu dem, was „der Papa da an verrückten Nerd-Kram hortet“, habe jedoch auch der Nachwuchs im Hause. Ihren Schulfreunden zeige die Älteste ab und an mal Vatis Sammlung und auch sein Sohn könne sich dem Charme klassischer Games nicht gänzlich entziehen. Ansonsten stehe beim Nachwuchs auch Minecraft hoch im Kurs.

Gemessen an der hohen Anzahl von Spielkonsolen fällt die Software-Bibliothek bei Phil Penninger dennoch kleiner aus. Systemübergreifend umfasst diese circa 2200 Videospiele.