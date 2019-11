Deshalb leuchtet der Phänomenta-Turm am Montag orange

Lüdenscheid – Wenn am Montag weltweit der „Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ stattfindet, dann wird auch in Lüdenscheid an die tägliche Gewalt und Diskriminierung von Frauen und Mädchen erinnert.

Unter dem Slogan „Orange the World“ setzen sich viele Frauenorganisationen – auch in Lüdenscheid - für eine nachhaltige Verwirklichung der Grundrechte von Frauen ein. Weil die Farbe Orange das gemeinsame Erkennungszeichen ist, wird der Phänomenta-Turm am Montag aus diesem Anlass in Orange erstrahlen.

Sowohl im realen Leben als auch im Netz erfahren Millionen von Frauen und Mädchen tagtäglich Gewalt und Diskriminierung. Die Aktion soll dies bewusst machen und einen deutlichen Schritt hin zur Veränderung bewirken, heißt es von Seiten des Soroptimist-Clubs Lüdenscheid.

Weltweit werden die Soroptimist-Clubs bis zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, weltweit zahlreiche Aktionen als starkes Zeichen gegen Gewalt und Benachteiligung von Frauen initiieren.

Zudem wird in Lüdenscheid beispielsweise am Montag um 17 Uhr in der Phänomenta die Ausstellung „Echt krass“ eröffnet. Die Präsentation des „PETZE Instituts Kiel für Gewaltprävention“ macht erstmalig im Märkischen Kreis Station – auf Einladung der Frauenberatungsstelle MK. Der interaktive Präventionskurs, der bis zum 6. Dezember in der Phänomenta aufgebaut ist, möchte Jugendliche zum Thema sexualisierte Gewalt im Alltag informieren.