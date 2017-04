Fliegende Überraschungseier beim Entdeckertag in der Phänomenta

Lüdenscheid - Man muss nicht zwingend noch ein Kind sein, um Spaß an den Experimenten in der Phänomenta am Gustav-Adolf-Weg zu haben.

Bestes Beispiel dafür war einmal mehr der Entdeckertag am Sonntag, zu dem auch wieder viele Besucher aus dem Ruhrgebiet nach Lüdenscheid reisten. Familien, Großeltern mit ihren Enkelkindern, aber auch viele Erwachsene ohne kindliche Begleitung nutzten die Gelegenheit, die verschiedenen Stationen auszuprobieren und dabei gleich via Handy das Abbild des Partners im Verzerrspiegel zu konservieren. Jubiläum wurde gefeiert, denn der Entdeckertag in Verbindung mit dem Kinderradiosender KiRaKa fand inzwischen schon zum zehnten Mal statt.

Begleitend zu den festen Installationen hatte das Phänomentateam diesmal eine Zoologin und einen Forschungstaucher eingeladen. Lydia Möcklinghoff hielt um die Mittagszeit einen bebilderten Vortrag über Ameisenbären, an dem kleine und große Besucher ihren Spaß hatten. Später standen noch Vorträge über Abenteuer unter Wasser und das Element Luft auf dem Tagesprogramm. Der gesamte Tag stand in diesem Jahr unter dem Motto „Zu Lande, zu Wasser und in der Luft“. Wissenschaftsredakteur Joachim Hecker hatte wie in jedem Jahr sein grünes Sakko aus dem heimischen Schrank geholt und sorgte allerorten für verblüffend einfache Experimente. So zeigte er im Eingangsbereich, wie man gekonnte mit einem Abflussrohr und einem Stöpsel ein Vakuum erzeugt und damit anschließend das gelbe Innenleben eines Überraschungseis quer durchs Foyer schießt.

Schlangen bildeten sich vor dem 3-G-Simulator, der Astronauten auf die enorme Beschleunigung beim Start vorbereitet. Ordnungsgemäß angeschnallt wusste so mancher kleine Besucher am Ende nicht mehr oben und unten zu unterscheiden.

In diesem Jahr gab es im interaktiven Museum auch wieder allerlei Mutige, die für einen geringen Obolus die Außenanlagen nutzten und sich zutrauten, in sieben Metern Höhe eine Runde mit dem Hochseilfahrrad zu drehen. Workshops und Vorlesungen ergänzten das Programm, und auch das reichhaltige Angebot in der hauseigenen Cafeteria wurde gut genutzt, um sich zwischen all den Experimenten mal eine Pause zu gönnen.