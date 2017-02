Phänomenta: Hauptausschuss bewilligt außerplanmäßig 325.000 Euro

Lüdenscheid - Auch wenn die städtische Haushaltslage nicht gerade auf Rosen gebettet ist, so stimmte der Hauptausschuss am Montag doch einstimmig für die außerplanmäßige Ausgabe von 325.000 Euro für die Phänomenta.

Hausgemacht seien die Probleme nicht, hatte im Vorfeld der Entscheidung Bürgermeister Dieter Dzewas betont. Eine Verkettung von Bestimmungen, die eine europaweite Ausschreibung von Maßnahmen für die Erweiterung der Phänomenta erforderten, einer Kofinanzierung durch das Land Nordrhein-Westfalen und einer vorgezogenen Landtagswahl 2012, die Zeit- und Förderfristen durcheinander brachte, sorgte nach seinen Angaben für das finanzielle Loch.

Darüber, dass dies mit dem genannten Betrag gefüllt werden muss, bestanden parteiübergreifend keine Bedenken. „Natürlich haben wir kein Geld zu verschenken und die Höhe des Betrags schmerzt. Aber die Phänomenta ist für das Stadtmarketing weit über die Grenzen Lüdenscheids von großer Bedeutung“, meinte Rolf Breucker.

Phänomenta: Stadt Lüdenscheid will Zuschuss von 325.000 Euro leisten

Er regte aber an, über die Entwicklung der Phänomenta im Herbst zu berichten, was seitens der Verwaltung zugesagt wurde. Ursula Meyer (CDU) erklärte: „Die Phänomenta liegt uns sehr am Herzen, weil sie jungen Menschen die Technik abwechslungsreich näher bringt.“

Als Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses dränge sie aber darauf, dass das Rechungsprüfungsamt sehr genau und sehr streng alle finanziellen Aspekte überprüfe. Peter Oettinghaus, Vorsitzender der Alternative für Lüdenscheid (AfL) meinte, das Marketing für die Phänomenta sei gut, könne aber noch besser werden. Dennoch strahle das Angebot der Phänomenta schon bis ins Ruhrgebiet aus.

Die Phänomenta sei ihm lieb und teuer, auch wenn der Betrag sicherlich schmerzhaft sei, meinte FDP-Fraktionschef Jens Holzrichter. Die Förderstelle der Stadt müsse auf Entwicklungen achten und – wenn möglich – Einfluss nehmen.

Michael Thomas- Lienkämper, Sprecher der Partei Die Linke, regte eine regelmäßige Berichterstattung an, um über strukturelle Probleme informiert zu sein.

Der hohe außerplanmäßige Betrag kann laut Verwaltung über Minderaufwendungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen gedeckt werden. Das Gesetz zur Ausweitung der Leistungen greift erst Mitte des Jahres, war finanziell aber bereits ab Januar eingerechnet.