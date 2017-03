Zeppeline, Ameisenbären und das Meer

Lüdenscheid - „Zu Wasser, zu Land und in der Luft“ heißt das Motto des diesjährigen Entdeckertages in der Phänomenta am Sonntag, 2. April. Geforscht werden darf wieder an diesem Tag zwischen 11 und 18 Uhr. Am Gustav-Adolf-Weg wird dabei Jubiläum gefeiert: Zum zehnten Mal veranstaltet die Phänomenta in Kooperation mit dem Kinder-Radiosender KiRaKa (WDR5) den Entdeckertag.

Auch in diesem Jahr kommen wieder Wissenschaftler und Experimente-„Freaks“ nach Lüdenscheid, um kleine und große Zuschauer zu begeistern. In Workshops und Vorlesungen geht es unter anderem um Zeppeline, Ameisenbären und um das Meer.

Für weitere Höhepunkte sorgt „Hexenmeister“ Jo Hecker mit seinen experimentellen Show-Einlagen für die ganze Familie. Und im Neubau geht es im wahrsten Sinne des Wortes rund. Besucher ab acht Jahren können in einem 3G-Simulator erleben, wie es ist, ein Pilot oder Astronaut zu sein.

Am Entdeckertag gilt der reduzierte Eintrittspreis von acht Euro pro Person, Drei- bis Fünfjährige zahlen drei Euro.

Um 12.30 Uhr beginnt die Vorlesung „Rätselhafte Gesichtsbananen – Ameisenbären“ mit der Zoologin Lydia Möcklinghoff. Sie ist die weltweit einzige Erforscherin des Verhaltens großer Ameisenbären. Oft ist sie monatelang im brasilianischen Urwald unterwegs, um die vom Aussterben bedrohten Tiere zu beobachten.

Ab 15.30 Uhr stehen für eine halbe Stunde Haie, Wale und freche Robben im Mittelpunkt, wenn der Foschungstaucher Uli Kunz seinen Vortrag hält. Kunz hat in den letzten Jahren viele Expeditionen begleitet und sich mit einigen Großmäulern im Tierreich eingelassen. Er ist mit Haien, Orcas und singenden Belugawalen getaucht und hat einmalige Begegnungen mit dem größten Fisch der Erde gehabt. Der Tauchererzählt und zeigt Bilder von seinen Abenteuern unter der Wasseroberfläche.

Ab 16.30 Uhr heißt es „Hol doch mal Luft – Das unsichtbare Element“ mit Martin Schmidt vom Phänomenta-Team. Er klärt Fragen wie „Was hat die Heizung mit der Sahara zu tun?“ und „Warum gibt es am Äquator keine Wirbelstürme?“. Martin Schmidt zeigt in seinem Vortrag die spannenden Eigenschaften von Luft. Es gibt Experimente zum Nachbauen, und es wird erklärt, wie sie funktionieren.