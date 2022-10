Brezeln, Bratwurst und bunte Lichter im MK

Von: Jutta Rudewig

Im letzten Jahr wurde das Phänomenta-Team von den Laternengängern förmlich überrannt. © Cedric Nougrigat

Hunderte bunter Lampions erhellten im vergangenen Jahr zu St. Martin die dunklen Wege rund um die Phänomenta. Was zunächst als Testballon geplant war, zu dem rund 150 Anmeldungen zu verzeichnen waren, weitete sich nach und nach aus. Ein stadtweit beworbener St.-Martinszug und ein Projekt, das nach Wiederholung schreit.

Lüdenscheid – Am 11. November (Freitag) setzt sich in diesem Jahr abermals der Lindwurm der Martinsgänger an der Phänomenta in Bewegung. „Komm und erlebe ein lebendiges Bilderbuch“ ist die Aktion überschrieben. Mit dabei ist abermals der CVJM. „Wir wurden beim ersten Mal von der Menge der Menschen überrollt“, erinnern sich Gert vom Schemm (Phänomenta) und Sören Meyer (CVJM) an den späten Nachmittag – „aber wir lernen aus dem, was nicht so gut gelaufen ist, und machen in diesem Jahr alles besser!“

Die Einladungen an Lüdenscheids Kindergärten sind längst verschickt, die an die Grundschulen folgen in diesen Tagen. Was den Martinszug im letzten Jahr auszeichnete, wird auch in diesem Jahr wiederholt, ein menschliches „Bilderbuch“, das die Martinsgeschichte näherbringen soll.

Startpunkt ist der Haupteingang

Startpunkt ist um 16.30 Uhr der Haupteingang und die erste Station der Bettler. „Der Bettler hat im letzten Jahr jede Menge geschenkt bekommen – von Brezeln bis zu Wertgutscheinen“, so vom Schemm, der dankbar ist, dass die Phänomenta beim lebendigen Bilderbuch tatkräftig vom CVJM Lüdenscheid-West unterstützt wird. Zweite Station wird St. Martin samt Pferd hinter dem Mathildenheim sein.

„Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne“ - zum Abschluss gibt‘s Gegrilltes und Brezeln im Innenhof. © Picture Alliance/dpa

Weiter führt der Weg über den Parkplatz, auf dem Martinslieder mit musikalischer Begleitung gesungen werden. Zum Abschluss geht’s die Friedhofstraße hinunter zurück zur Phänomenta. Dort werden die traditionellen Brezeln, aber auch Heißgetränke und Gegrilltes angeboten. Feuerschalen sorgen für ein gemütliches Ambiente, um den frühen Abend ausklingen zu lassen.

Eine Anmeldung in der Phänomenta wäre gut, ist aber keine Pflicht. Besser planbar wäre der Martinszug auch mit Blick auf die Brezeln, wenn man in etwa wüsste, wie viele Martinsgänger kommen wollen, so die Organisatoren.