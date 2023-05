Phänomenta bietet Überraschungen in der „Bewegten Welt“

Von: Jutta Rudewig

Fatma Kaya hat mit dem Phänomenta-Team den vielfältigen Sonntag organisiert. © Jutta Rudewig

Für Fatma Kaya ist der Tag eine Herzenssache. „Wir müssen auf die Menschen zugehen. Wir müssen die Kulturen einladen und sie an die Hand nehmen“, sagt die junge Lüdenscheiderin an diesem Vormittag im sonnendurchfluteten Café der Phänomenta. Viel Arbeit steckt in der Vorbereitung des kommenden Sonntag im Wissenschaftsmuseum.

Lüdenscheid – „Architektonisch, kulinarisch, vielfältig“ ist der Beitrag des Hauses zum UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt überschrieben.

Im November 2001 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 21. Mai zu diesem Welttag ausgerufen. Er soll das öffentliche Bewusstsein für kulturelle Vielfalt stärken und die Werte kultureller Vielfalt besser verständlich machen. Am Phänomentaweg ist der Tag inzwischen vollgepackt mit internationalen Überraschungen.



„Wir haben festgestellt, dass wir im Team viele verschiedene Muttersprachler haben“, sagt Fatma Kaya mit Blick auf die Führungen, die am kommenden Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr im Haus stattfinden. Im Mittelpunkt stehen diesmal nicht die Exponate, sondern die Architektur – und das in deutscher, englischer, türkischer, polnischer, arabischer und griechische Sprache. Das Team wurde mittlerweile geschult, sodass viele Kulturen die Möglichkeit haben, sich die Phänomenta in ihrer Landessprache erklären zu lassen.

Kulturelle Vielfalt wird in der „Bewegten Welt“ gezeigt. Führungen in Landessprache werden angeboten. © Phänomenta

Die muttersprachlichen Führung finden das erste Mal in dieser Form statt – „eigentlich sind wir ja ein Haus, in dem es keine Führungen gibt. Die Besucher können ausprobieren, was sie wollen“, so Fatma Kaya. Seit Wochen sucht sie den Kontakt zu den örtlichen Vereinen und stellte dabei fest, dass es so viele gar nicht gibt. Denn mitten in der „Bewegten Welt“ der Phänomenta werden – so ist der Plan – Tische aufgestellt, an denen sich Lüdenscheider mit ausländischen Wurzeln oder auch umgekehrt vorstellen können.

Dazu gehört zum Beispiel der Arbeitskreis Kamerun der evangelischen Versöhnungskirchengemeinde Lüdenscheid und der Verein zur Förderung der Kultur und Wissenschaft in Afrika. An deren Ständen können sich die Besucher über die Arbeit der Kreis informieren und das eine oder andere kaufen. Der Erlös fließt in deren Arbeit in Afrika. Geschnitztes, Taschen, Schmuck , Keramik, Literatur – das Angebot ist so vielfältig wie die Nationen, die am Sonntag in der „Bewegten Welt“ zusammenkommen. Und das nicht nur aus Lüdenscheid, sondern NRW-weit.

Landestypische Häppchen dürfen probiert werden, türkisch, marokkanisch, russisch, ein deutsch-mongolische Verein reist beispielsweise aus Düsseldorf an. Das Stadtfest sei eigentlich die einzige Möglichkeit für die Verein, sich und ihr Kultur vorzustellen, sagt Fatma Kaya, Lüdenscheid habe viele Kulturen, aber nur wenige Vereine. Es gebe zum Beispiel keinen polnischen Verein, oft fehlen die Ansprechpartner in die Kulturkreise. Es sei wichtig, „dass wir die Kulturen einladen, hier her zu kommen.“

Es sei wichtig, die Kulturen einzuladen, in die Phänomenta zu kommen. © Jutta Rudewig

Beworben hat das Team den Tag der Vielfalt inzwischen mit Flyern und in den sozialen Netzwerken. Um 12 Uhr beginnt die erste Führung in deutscher Sprache und explizit mit Blick auf die Architektur des Hauses. Für die Besucher gibt es einen Blick hinter die Kulissen des Baugeschehens.

Ab 12.30 Uhr folgen jeweils in halbstündigem Abstand dann Führungen in englischer, danach in türkischer, in polnischer, arabischer und griechischer Sprache. Den Tag auf diese Weise zu gestalten, ist für das Team ein Experiment. Sollte es gelingen, ist eine Wiederholung nicht ausgeschlossen.

Der Eintritt kostet am Sonntag fünf Euro pro Person. Dafür bekommt jeder Besucher einen Einblick in Kulturen, die er so vielleicht noch nie gesehen hat. Und ganz nebenbei steht natürlich das Ausprobieren der Exponate auf dem Tableau.