Mondfinsternis in der Phänomenta

Jahrhundertspektakel

+ © Schulz Rolf Becker referiert in der Phänomenta über die Sterne. © Schulz

Lüdenscheid - Jahrhundertspektakel am Nachthimmel: Wenn dort Freitagabend der Mond in den Erdschatten eintaucht, folgt laut Astronomen die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Der Mars ist der Erde gleichzeitig so nah wie selten. Das Schauspiel fängt mit Beginn der Dunkelheit am späten Abend an.