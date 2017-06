Phänomenta bietet Anschubhilfe für den Schulunterricht an

Leitfaden für die Stationen

+ © Schwager Zehntklässler der Freien Christlichen Schule testeten das neue Schülermaterial an den Stationen der Phänomenta. © Schwager

Lüdenscheid - Anschubhilfe für den Unterricht an Schulen: Die Phänomenta hat jetzt auch Lehrmaterialien zusammengestellt, das Schülern und Lehrern eine Art Leitfaden zur inhaltlichen Arbeit an den angebotenen Stationen ermöglicht. Erstmals konnten zwei Klassen der Christlichen Schule aufgrund des Arbeitsmaterials in der Phänomenta diese Neuerung nutzen.