Phänomenta-Aufzug beschädigt

Lüdenscheid - Die Freude über den fertiggestellten Aufzug an der Phänomenta währte nur kurz. Noch vor der offiziellen Eröffnung in den Mittagsstunden hatten Rowdys vorsätzlich die Anlage beschädigt und damit die Elektrik getroffen.

Zwar hatten Techniker noch am Morgen die gröbsten Schäden beseitigt, aber die Fahrt aufwärts vom Parkplatz zur Brücke war zunächst nicht möglich. Entsprechend groß war die Verärgerung bei Bürgermeister Dieter Dzewas, STL-Werkleiter Heino Lange und Monika Schwanz, Vorsitzende der Interessengemeinschaft für Behinderte. „Solche Leute sind nicht verstandgesteuert“, sagte Dzewas und wies auf den Fußgängertunnel unter dem Sauerfeld hin, wo Fahrstuhl und Rolltreppe immer wieder mutwillig und kostspielig demoliert werden. „Die Vernunft mancher Zeitgenossen ist leider nur sehr eingeschränkt.“

Für Heino Lange ergeben sich aus dem Vorfall mehrere mögliche Konsequenzen: Zusätzliche Kontrollen durch einen Wachschutz würden sich „rumsprechen“. Eine solche Maßnahme wäre mit 15 000 Euro pro Jahr allerdings auch sehr kostenintensiv. Möglicherweise werde die Anlage nach Schließung der Phänomenta beziehungsweise nach der letzten Zugankunft abgeschaltet und morgens wieder in Betrieb gesetzt.

Für Monika Schwanz, Vorsitzende der Interessengemeinschaft für Menschen mit Behinderungen, sind solche Vorfälle auch deshalb besonders ärgerlich, weil sie Rollstuhlfahrer oder Mütter mit Kinderwagen besonders treffen und ihnen den für sie gedachten unbeschwerten Zugang zur Phänomenta beziehungsweise zum Bahnhofsgelände verwehren. „Das ist nicht akzeptabel.“

Den Ortstermin nutzten Sehbehinderte, um auf einige Versäumnisse hinzuweisen. So fehlen noch die „Blindenleitlinien“ auf den Wegen zum Fahrstuhl, die aber, so der STL, „ausgeschrieben“ seien. An den Handläufen der Geländer sollen auf kleinen Tafeln in Brailleschrift (Blindenschrift) notwendige Orientierungshilfen angebracht werden, ebenso erfolgt eine solche Nachrüstung im Fahrstuhl, um die Bedienbarkeit zu erleichtern.