"Pflegeteam im Sauerland" stellt Insolvenzantrag

Lüdenscheid - Die „Pflegeteam im Sauerland GmbH“ hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das geht aus einer Bekanntmachung des Amtsgerichts Hagen hervor. Der Lüdenscheider Rechtsanwalt Reiner Becher, vorläufiger Insolvenzverwalter, zeigt auf, wie es für den Pflegedienst vorerst weitergeht.

Rechtsanwalt Reiner Becher sagte am Freitag, der Betrieb werde bis Ende Februar unter Geschäftsführer Christian Fritz weiterlaufen.

Danach werde das Gericht entscheiden, ob es zu einem Verfahren kommt. „In der verbleibenden Zeit besteht die Möglichkeit, dass das Unternehmen das Ruder noch herumreißt“, sagte Becher.

Aufträge nicht auf Anhieb zu ersetzen

Das Pflegeteam im Sauerland mit Sitz an der Sauerfelder Straße 2 bietet ambulante Pflegeleistungen an. Die Schieflage sei keinesfalls aus Nachlässigkeit entstanden, sondern dadurch, dass mehrere Intensivpatienten des Pflegedienstes in der ersten Jahreshälfte 2016 gestorben seien, erklärte Becher.

Bei diesen Patienten habe es sich um Menschen gehandelt, die durch fünf Teilzeit-Mitarbeiter rund um die Uhr betreut wurden. Diese Aufträge seien weggebrochen und hätten nicht auf Anhieb durch neue Aufträge ersetzt werden können.

"Alle Mitarbeiter sind motiviert, weiterzumachen"

Der finanzielle Puffer aus „normalen“ ambulanten Betreuungsleistungen reiche zur Überbrückung nicht aus.

„Der Geschäftsführer macht alles sehr ordentlich und ist gut informiert“, betonte Becher. Er habe richtig gehandelt, nachdem er die drohende Zahlungsunfähigkeit erkannt habe. „Für die 18 Mitarbeiter war es erst mal ein Schlag, aber alle sind motiviert, weiterzumachen.“

Sollte das Unternehmen nicht weitergeführt werden können, werde dafür gesorgt, dass alle Pflegebedürftigen anderweitig betreut werden.