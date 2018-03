Pflegeplatz: Wartezeit in Lüdenscheider Heimen üblich

In den Lüdenscheider Seniorenheimen sind Interessentenlisten üblich, der Auslastungsgrad ist sehr groß, es gibt Wartezeiten.

Lüdenscheid - Gibt es einen Pflegenotstand in der Region? Mit dieser Frage befasst sich derzeit der Märkische Kreis. Dazu gehört auch die ausreichende Versorgung mit Pflegeplätzen. Umfrageergebnisse der LN-Redaktion zeigen: Derzeit sind in den Seniorenheimen Interessentenlisten üblich, der Auslastungsgrad ist sehr groß, es gibt Wartezeiten.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie ausgelastet die Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegedienste in der Region sind, führt der Märkische Kreis noch bis Ende Februar kreisweit eine Fragebogenaktion durch. Im Mai sollen Ergebnisse vorliegen, auch zur Auslastung von Tagespflege und Varianten ambulanter Pflege.

Im Moment ist die Lage geprägt von fast hundertprozentiger Auslastung der Pflegeheime. Diesen Eindruck vermittelt eine nicht repräsentative Umfrage unter Lüdenscheider Senioreneinrichtungen. „Es ist schon eng im Moment“, sagt Frank Hulla, Koordinationsbeauftragter in der Einrichtung Reseda/Lutea an der Südstraße. Vor anderthalb Jahren habe das noch anders ausgesehen, da hätten Interessenten überall Plätze bekommen; heute gebe es eine Warteliste für die 78 Pflegeplätze; sechs bis acht Wochen Wartezeit seien keine Seltenheit.

In die Langzeitplätze sind üblicherweise einige Kurzzeitpflegeplätze „eingestreut“ d.h., wenn ein Platz frei wird, kann er je nach Bedarf belegt werden. Bei der Kurzzeitpflege arbeite man – was nicht überall üblich ist – mit Reservierungen: „Manche Angehörige buchen einen Kurzzeitplatz für August schon im Januar.“

Eine Erklärung für den stärkeren Andrang liefert Ursula Günter, Heimleitung an der Weststraße. Auch in ihrem Hause sei „in allen Bereichen alles voll“. Die Kapazitäten – 158 stationäre Plätze, 82 betreute Apartments, 18 Tagespflegeplätze sowie ein Pflegedienstangebot – seien ziemlich ausgereizt, die Nachfrage permanent hoch. Diese Entwicklung sei seit Mitte 2017 spürbar. Sie führt den Effekt auf die Änderungen in der Finanzierung der Pflege zum 1. Januar 2017 zurück. Fünf Pflegegrade ersetzen seitdem die drei Pflegestufen. Ursula Günter bringt es auf die Formel: „Viele haben nun Anspruch auf finanzielle Unterstützung, die ihn vorher nicht hatten.“ Buchungsmotto: „Je früher, desto besser“

Udo Terschanski ist Einrichtungsleiter im Dietrich-Bonhoeffer-Seniorenzentrum (129 Plätze) und im Amalie-Sieveking-Haus (60 Plätze). Beide Heime seien voll ausgelastet, bestätigt auch er. Natürlich gebe es eine gewisse Bewegung, auch bei der Kurzzeitpflege. Hier gelte das Buchungsmotto „je früher, desto besser“. Angehörige, die einen Kurzzeitpflegeplatz für die Zeit des Urlaubs suchten, sollten erst einen Platz reservieren und dann buchen. Für beide Häuser gebe es eine Anmeldeliste, die aber nicht statisch sei. Am Annaberg kämen im Moment sehr viele Anfragen aus der Nachbarschaft, was ihm zeige, dass die räumliche Nähe beim Übergang in Pflege ein ganz wichtiges Kriterium sei.

Wer ins betreute Wohnen wolle, warte manchmal jahrelang. Häufig gehe mit einer solchen Entscheidung ein Hausverkauf einher, der Zeit brauche. Zudem seien ambulante Betreuungsmöglichkeiten immer besser geworden, weshalb Entscheidungen für betreutes Wohnen später fielen. Auch hier, sagt Terschanski, schwanke die Wartezeit. Manchmal gehe es sehr schnell.

Die Märkischen Seniorenzentren in Hellersen vermelden eine 99-prozentige Auslastung für die 80 Dauer- und Kurzzeitplätze. Feste Kurzzeitpflegeplätze gebe es nicht, es seien 24 „eingestreut“, die man kurzfristig abfragen müsse.

Auch im Johanniter-Haus im Hagedornskamp ist im Moment die Nachfrage sehr hoch für einen der 74 Pflegeplätze bei fünf eingestreuten Kurzzeitplätzen. Doch die Listen seien immer in Bewegung. Deshalb gelte bei Bedarf vor allem eine Regel: „Man bleibt in Kontakt.“