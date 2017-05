Tag der Pflege: Einladung zu Vortrag "Brücken bauen im Quartier"

+ © Kerstin Zacharias Ralf Lohscheller (links) und Udo Terschanski laden alle Interessierten zu der Veranstaltung am 18. Mai ein. © Kerstin Zacharias

Lüdenscheid - "Brücken bauen im Quartier - interkulturell handeln im Alltag, in der Nachbarschaft und in der Pflege" - unter diesem Motto steht eine Veranstaltung am 18. Mai im Bonhoeffer-Seniorenzentrum. Eingeladen sind alle Interessierten.