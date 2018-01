„Pflege braucht Wertschätzung“

Lüdenscheid - Betreuung braucht Zeit, Zeit braucht Personal, Personal ist aber nicht in ausreichender Zahl vorhanden. Der SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas informierte sich am Freitag im Klinikum über das Thema Pflege und Finanzierung.

Dudas setzte damit seine Praktikumsreihe „Freitag ist DienstTag“ fort, diesmal begleitet von der „echten“ Praktikantin Zoe Berger. Die „Pflegeschicht“ mit Beginn um 6 Uhr in der Kardiologie lieferte dem Abgeordneten gleich eine ganze Reihe von Erkenntnissen. Die wichtigste Botschaft: Die Menschen, die in der Pflege arbeiten, haben eine „bedeutend höhere Wertschätzung verdient als sie derzeit von der Politik erhalten“. Empathie, Menschlichkeit und Sachverstand – der Beruf sei im wahrsten Sinne eine Berufung. „Ich hätte nie gedacht, dass diese Aufgabe so umfangreich ist und sie mit so viel Leidenschaft und Fürsorge ausgefüllt wird, um den Patienten die notwendige Würde zu geben.“ Dudas, Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, sieht diese Aufgabe als Daseinsvorsorge an. „Es kann dabei nicht um das Erwirtschaften von Gewinnen gehen.“

Doch gerade das Thema Krankenhausfinanzierung bereitet den Verantwortlichen seit Jahren Kopfzerbrechen. Solange das Land die Kliniken nicht ausreichend finanziere, müssten die Gelder für notwendige Investitionen woanders im Haus erwirtschaftet werden, machte Dr. Thorsten Kehe als Vorsitzender der Geschäftsführung der Märkischen Kliniken deutlich. „Wir benötigen eine dauerhaft ausreichende Finanzierung.“ Dagmar Keggenhoff, stellvertretende Pflegedirektorin, sieht den Personalrückgang mit großer Sorge: „Dabei bietet der Beruf viele Chancen.“ Deshalb lohne sich ein Blick hinter die Kulissen – zum Beispiel durch ein Praktikum.