Musterpflaster liegt schon: So schön soll die Wilhelmstraße werden

So sieht das neue Wilhelmstraßen-Pflaster aus. © Stickdorn

Die Wilhelmstraße bekommt einen neuen Belag. Das Musterpflaster liegt bereits, jetzt gehen die Arbeiten weiter.

Lüdenscheid – Die Winterpause ist beendet: Die mit dem Altstadtumbau beauftragte Firma hat die Arbeiten nach rund zwei Monaten am Montag, 13. Februar, wieder aufgenommen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Temperaturen seien im Moment mild genug. Erste Ergebnisse sieht man bereits: An der unteren Wilhelmstraße ist eine Musterfläche mit dem für diesen Bereich vorgesehenen Pflaster entstanden.

Etwa in Höhe der Hausnummern 20 bis 22 (Ecke Jockuschstraße) hat die Firma halbseitig eine rund 1,50 Meter mal 3,30 Meter große Fläche mit den neuen Pflastersteinen in grau-gelber Farbe verlegt. Dazu wurde am Montag zunächst der alte Bodenbelag entfernt. Angesichts des guten Wetters sollte die Musterfläche bereits am Mittwoch fertig sein. Im Laufe des Jahres soll dann die gesamte unteren Wilhelmstraße zwischen Sternplatz und Corneliusstraße erneuert werden.

Weiter teilt die Pressestelle der Stadt mit, dass zusätzlich zur Musterfläche großformatige Banner am Eingang der Wilhelmstraße sowie in einem Leerstand an der Ecke Wilhelmstraße/ Jockuschstraße veranschaulichen, wie der untere Teil der Einkaufsstraße künftig aussehen soll. Die auf den Bannern abgedruckten Visualisierungen habe die Stadt Lüdenscheid vom Landschaftsarchitekturbüro Reschke anfertigen lassen, um eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie die Fußgängerzone nach der Umgestaltung aussehen werde.

Weiter geht’s parallel mit den im Herbst begonnenen Pflasterarbeiten auf dem Graf-Engelbert-Platz. Falls das Wetter mitspielt, könnte das in fünf bis sechs Arbeitswochen abgeschlossen sein.

Danach soll es dann planmäßig an der oberen Wilhelmstraße, vom Abzweig Kirchplatz aufwärts in Richtung Reidemeister, mit den Pflasterarbeiten in der Altstadt weitergehen. Im oberen Bereich entsteht noch unter dem Arbeitstitel „Ungerporte“ eine Pflasterintarsie, die einen weiteren Eingang zur Altstadt markiert. Auch die Römergasse werde noch neu gepflastert.