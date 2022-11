Pflanzaktion gegen Klimawandel: Helfer bringen 10 000 junge Bäume in den Waldboden

Von: Olaf Moos

Die ehrenamtlichen Baumpflanzer wollen ein Zeichen gegen die Fichten-Monokulturen in heimischen Wäldern setzen. © Olaf Moos

So viele Menschen auf einem Haufen hat die kleine Bauernschaft Ruck, gelegen zwischen Homert und Werkshagen, lange nicht gesehen. Zum Auftakt einer deutschlandweiten Baumpflanztour, die das Mülheimer Unternehmen „Plant-my-Tree“ initiiert, sind am Mittwoch rund 80 Helfer angereist.

Lüdenscheid - Im Rahmen der Aktion, die in zehn Städten stattfindet und am 12. November mit einer weiteren Pflanzaktion in Lüdenscheid beendet werden soll, haben „Plant-my-Tree“-Inhaber Sören Brüntgens und sein Team sich ein hohes Ziel gesetzt: Insgesamt sollen 100 000 Setzlinge auf 64 Hektar in den Waldboden gebracht werden.

Herzstück des Vorhabens ist die Mitwirkung möglichst vieler Unternehmen und Privatleute. Die sollen dafür sorgen, dass langfristig Mischwälder wachsen können, die als resistent gegen den Klimawandel gelten.

„Plant-my-Tree“ hat die Flächen nach Worten der Unternehmenssprecherin Sarah Henrich gekauft und will sie nach der Bepflanzung in eine Stiftung überführen, um sie über Jahrzehnte vor intensiver Waldbewirtschaftung zu bewahren.



Sören Brüntgens nannte den Auftakt ein „Ereignis, das es so noch nicht gegeben hat“ und schwor die ehrenamtlichen Pflanzer darauf ein, sich „frei zu fühlen und Spaß zu haben“. Warme Verpflegung, Getränke, Spaten und Dixi-Klos hatte das Team mitgebracht. 10 000 Setzlinge lagerten auf dem Gehöft Ruck in einem Lastwagen.



Neben den Privatleuten, die aus ganz NRW und sogar aus Südhessen gekommen waren, hatten sich auch Teams mehrerer Betriebe zur Teilnahme gemeldet. So hatte die Swiss Steel Group auf der Düsseldorfer Messe „Wire“ Zertifikate für 200 Bäume an Kunden verschenkt.

Konzern-Manager Jürgen Alex überzeugte sich vor Ort davon, dass die Präsente auch dort landen, wohin sie gehören: in den sauerländischen Waldboden. „Mehr als 40 Prozent unseres Strombedarfs decken wir aus erneuerbarer Energie.“



Aus Lindlar war eine zehnköpfige Abordnung der Firma Kraus Zaunsysteme gekommen. Dafür hatte die Firma nach Worten von Kraus-Sprecherin Sabrina Bay die Beschäftigten bei voller Bezahlung für die Pflanzaktion im Lüdenscheider Süden freigestellt.