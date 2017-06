Zum traditionellen Pfingstzeltlager der Pfadfinder St. Medardus haben sich am Wochenende 106 Kinder, Jugendliche und Betreuer im Herscheider Ortsteil Rärin getroffen.

Lüdenscheid - 106 Kinder, Jugendliche und Betreuer verbrachten das Pfingstwochenende traditionell in Zelten: Das Pfingstzeltlager der Pfadfinder vom Stamm St. Medardus der DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg) fand diesmal im Herscheider Ortsteil Rärin statt.

Vom Freitag bis Montag lebten die Kinder und jungen Leute im Zeltlager, versorgten sich dort selbst und hatten viel Zeit, um am Lagerfeuer zu singen und Spiele zu spielen.

Am Freitag wurde noch letzte Hand an das Lager angelegt, das die Betreuer bereits vorbereitet hatten. Feuer- und Wasserstelle wurden zum Beispiel angelegt – und die sollen am Ende wieder beseitigt werden, um die Wiese dem Eigentümer wieder unversehrt zu übergeben.

Nachts mit der Taschenlampe im Wald

Am ersten Abend saßen alle Teilnehmer am Lagerfeuer und sangen Lieder. Am Samstag kamen noch die jüngsten Pfadfinder dazu. Für die Nacht zum Sonntag hatten die Betreuer Nachtspiele vorbereitet, bei denen die Kinder und Jugendlichen mit Taschenlampen im Wald unterwegs waren.

Weitere Geländespiele und die Versprechensfeier als offizielle Aufnahme in die einzelnen Pfadfindergruppen gehörten ebenfalls zum Programm. Am Pfingstmontag endete das Zeltlager mit einem Gottesdienst.

+ Mithilfe eines selbst gebauten Tütenhalters trennen die Pfadfinder Müll. Sie wollen das Areal sauber hinterlassen. © Görlitzer

Parallel fand in der Nähe ein weiteres Zeltlager der ehemaligen Pfadfinder statt, die das Pfingstwochenende ebenfalls nutzen, um sich wiederzutreffen. Seit ein paar Jahren hat es sich beim Stamm St. Medardus eingebürgert, das Ehemaligentreffen in einem eigenen Lager zu veranstalten, weil die beiden Gruppen das Wochenende ganz unterschiedlich verbringen.

Interessierte jederzeit willkommen

Der Stamm St. Medardus gehört zur katholischen Pfarrei St. Medardus und wurde 1984 gegründet. Derzeit hat er mehr als 100 Mitglieder in den verschiedenen Gruppen – Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Das Programm, das „Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu eigenständigen, verantwortungsbewussten und kreativen Persönlichkeiten“ fördern soll, findet in vier Altersstufen statt.

Neue Teilnehmer sind jederzeitwillkommen. Neben den Gruppenstunden und den Zeltlagern werden Wochenendfahrten und eine Sommerfreizeit angeboten. In Lüdenscheid gibt es je zwei Gruppen von Wölflingen im Alter von acht bis elf Jahren und von Jungpfadfindern von 11 bis 14 Jahren. Je eine Gruppe gibt es von den Pfadfindern im Alter von 14 bis 16 Jahren und von den Rovern ab 16 Jahren.

Die Wölflinge treffen sich dienstags von 18 bis 19.30 Uhr in St. Joseph und Medardus oder donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr in St. Petrus und Paulus. Alle anderen Gruppenstunden finden in St. Joseph und Medardus statt, für die Jungpfadfinder entweder donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr oder freitags von 18 bis 19.30 Uhr, für die Pfadfinder freitags von 18 bis 19.30 Uhr und für die Rover freitags von 19.30 bis 21 Uhr.

www.DPSG-LUEDENSCHEID.de