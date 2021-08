Tierquälerei im MK: Besitzer erkennt Pferde nicht wieder - Ist es ein Serientäter?

Verstoß gegen Tierschutzgesetz

+ © picture alliance / dpa Pferde auf einer Weide © picture alliance / dpa

Wer macht denn sowas? Einem außergewöhnlichen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz geht die Polizei in Lüdenscheid nach. Drei Pferden wurde der Schweif abgeschnitten. Für den Täter ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen. Es ist nicht das erste Mal in der Region. Das Motiv: rätselhaft.

Tatort diesmal war eine Wiese in der Straße Brauck in Lüdenscheid-Wettringhof. Wann genau es zu dem Übergriff auf die drei Pferde kam, ist unbekannt. Der Tatzeitraum wird von der Polizei Lüdenscheid eingegrenzt auf Dienstag bis Mittwochvormittag.

Zuletzt hatte der Pferdebesitzer seine Tiere am Dienstagabend mit vollständigem Schweif gesehen, als er am nächsten Vormittag wieder an der Weide vorbeikam, erkannte er die Pferde kaum wieder. Drei Tieren war der Schweif von einem oder mehreren Unbekannten auf fast voller Länge abgeschnitten worden. Wie sich der oder die Täter den Pferden genähert haben, ist nicht bekannt, ebenso wenig wie das Motiv.

Es war übrigens nicht die einzige Tat. Die Unbekannten stahlen nach Polizeiangaben rund 1000 Meter Drahtseil, mit dem die Weide umfriedet war und das unter Strom gesetzt war, sowie einen Stromgenerator. Da die Weide zusätzlich mit einem Holzzaun gesichert war, konnten die schweiflosen Pferde nicht ausbüxen. Die Polizei in Lüdenscheid hofft auf Zeugen. Hinweise werden erbeten unter Tel. 02351/90990.

Es ist übrigens nicht der erste Fall, in denen Pferden der Schweif abgeschnitten wurde. Bereits vor etwa zwei Jahren gab es einen ähnlichen Vorfall in Menden im MK: Am 15. September 2019 bemerkte der Inhaber einer Weidefläche, dass einem Pferd der halbe Schweif fehlte. Die nähere Untersuchung ergab, dass das Rosshaar fachmännisch abgetrennt worden war. Die Pferdebesitzerin erstattete Anzeige. wegen Tierquäler.

+ Das Pferd in Menden © Polizei MK

Damals erklärte die Polizei für Nicht-Pferdekenner: „Es geht um mehr als ein paar Haare. Ein Pferd hält sich mit seinem Schweif Fliegen vom Leib. Es ist also eine echte Tierquälerei, die das ganze Wesen eines Pferdes beeinflussen kann. Außerdem achten Käufer bei der Auswahl eines Tieres auch auf einen schönen Schweif. Der wächst zudem noch sehr langsam.“

Im Juli 2019 gab es im Dortmunder Süden einen weiteren Fall. Damals wurde einem 17 Tage alten Fohlen auf einer Wiese am Hohlweg der Schweif abgeschnitten.