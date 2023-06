Pfefferspray-Attacke im Linienbus: Vier Personen müssen ins Krankenhaus

Von: Stefan Herholz

Lüdenscheid - In einem Linienbus der MVG hat ein Lüdenscheider Pfefferspray versprüht. Vier Personen mussten ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Gegen 16.40 Uhr bekamen am Freitag in Lüdenscheid mehrere Fahrgäste in dem Bus der Linie 47 mit, wie einer der Fahrgäste mehrmals per Handy die Feuerwehr anrief und brennende Container meldete. Die hatte nach Angaben der Polizei sonst allerdings niemand gesehen.

Kurz danach kam es zu einem Streit mit einem anderen Mann. Der Tatverdächtige, ein 34-jähriger Lüdenscheider, zog ein Pfefferspray aus der Tasche und sprühte zwei 15-jährigen Mädchen in die Gesichter. Das beißende Gas verbreitete sich zudem im gesamten Bus.

Der Fahrer stoppte an der nächsten Haltestelle, ließ seine insgesamt zehn Fahrgäste aussteigen und informierte den Rettungsdienst. Vier Fahrgäste wurden vom Rettungsdienst in Klinikum gebracht, die anderen wurden vor Ort behandelt. Der Name des Tatverdächtigen, der geflohen war, ist der Polizei bekannt. Die ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.