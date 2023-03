PFAS-Belastung: Ratsherr wünscht sich aktuellere Zahlen für Lüdenscheid

Von: Thomas Machatzke

Die Kläranlage soll mutmaßlich Schuld sein an den nachgewiesenen PFAS-Belastungen in der Verse, vermuten jedenfalls die Stadtwerke. © Cornelius Popovici

Die PFAS-Belastung in Lüdenscheid sei unbedenklich, sagen die Stadtwerke. Claudius Bartsch wünscht sich trotzdem neue Messungen - vor allem in der Versetalsperre.

Lüdenscheid – Als nicht besorgniserregend hatten die Stadtwerke Lüdenscheid in der vergangenen Woche die nach einer Recherche von NDR, WDR und SZ nachgewiesene PFAS-Belastung von 18 Nanogramm pro Liter in der Verse eingeordnet. „Der Leitwert des Umweltbundesamtes für diese spezielle PFBA im Trinkwasser liegt bei 7000 ng/l und damit mehr als der Faktor 380 höher als der im Fluss Verse gemessene Wert“, hatten die Stadtwerke Stellung bezogen.

In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises und der Bezirksregierung Arnsberg würden derzeit keine Untersuchungen auf PFAS im Trinkwasser in Lüdenscheid durchgeführt. Das Einzugsgebiet der Versetalsperre weise keine Risikofaktoren für einen erhöhten PFAS-Eintrag auf.



Claudius Bartsch, Ratsherr der ÖDP, freut sich darüber, dass die Stadtwerke hier Aufklärung betrieben haben. Ganz zufriedengeben will er sich damit allerdings nicht. „Es wird oft unterstellt, das etwas unterhalb irgendwelcher Grenzwerte liegt“, sagt er, „aber die Festlegung der Grenzwerte ist häufig willkürlich. Nehmen wir nur das Beispiel Feinstaub – da sind die Grenzwerte in den USA zum Beispiel deutlich niedriger als in Europa.“



Kurzum: Bartsch traut den Grenzwerten nicht und würde am liebsten Anstrengungen sehen, diese „Ewigkeitschemikalie“, die krebserregend sein kann und schwer abbaubar ist, mit allen Anstrengungen gegen Null zu reduzieren.



Außerdem würde sich Bartsch aktuelle Messungen wünschen – auch und vor allem direkt in der Versetalsperre, aus der das Trinkwasser entnommen wird. Der ÖDP-Mann will nun die Beantwortung seiner Anfrage im Rat der Stadt abwarten und dann aktuelle Werte einfordern. „Wir müssen die Menschen für das PFAS-Thema sensibilisieren“, sagt Bartsch, „dafür, was da alles für ein Mist um uns herum in der Umwelt ist.“