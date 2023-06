„Positive Ausstrahlung“: Neue Pfarrerin für Lüdenscheid

Superintendent Dr. Christof Grote begrüßte Pfarrerin Susanne Weiling, die ab dem 1. Juni im Evangelischen Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg tätig sein wird. © EKKLP

Zum 1. Juni hat Pfarrerin Susanne Weiling ihren Dienst im Evangelischen Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg begonnen. Superintendent Dr. Christof Grote hieß die neue Kollegin herzlich willkommen, teilt der Kirchenkreis mit.

Lüdenscheid - „Wir freuen uns mit Frau Weiling eine Kollegin mit so viel positiver Ausstrahlung gewonnen zu haben“, sagte Dr. Grote.

Gebürtig stammt Susanne Weiling aus Hamm, absolvierte ihr Vikariat in Dortmund und war zuletzt im Ev. Kirchenkreis Hagen tätig. Die 58-Jährige habe im heimischen Kirchenkreis einen Beschäftigungsauftrag erhalten und nehme insbesondere Vertretungsaufgaben in der Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde und der Evangelischen Kreuzkirchengemeinde Lüdenscheid wahr.

Auf die neue Stelle und Aufgaben blicke sie mit Vorfreude: „Besonders freue ich mich darauf, neue Menschen kennenzulernen und in Gemeinden tätig zu sein, die auch in das alltägliche Leben hineinwirken.“ Sie selbst sei von Stadtkirchenarbeit geprägt und habe ein Herz dafür, Gemeinde zu einem Ort zu machen, an dem Menschen sich aufgefangen wissen.

Susanne Weiling ist verheiratet und entdecke in ihrer Freizeit gerne neue Länder und Kulturen. Sie genieße die Natur, male und lese gern.