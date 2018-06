Kritik an Vorgehen von Pfarrer Rose

Lüdenscheid - Im Vorfeld der nächsten Sitzung zum Pfarrentwicklungsprozess der Katholischen Pfarrei St. Medardus – heute treffen sich nicht öffentlich um 9.30 Uhr Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat und Gemeinderäte im Gemeindesaal von St. Petrus und Paulus – brodelt es gewaltig.

Günther Weiß, Mitglied des Gemeinderats St. Joseph und Medardus, bekräftige am Freitag auf Anfrage die Kritik an dem Vorgehen von Pfarrer Andreas Rose, die er gemeinsam mit Vertretern des Kirchenvorstands und des Gemeinderats St. Paulus am Mittwoch in einem Leserbrief geäußert hatte.

„Es war ein schlechter Stil von ihm, am vergangenen Samstag das ,Wort zum Sonntag‘ in den LN zu nutzen, um sich gegen Kritiker zu wenden. Das ist nicht förderlich für den weiteren Prozess.“ Man erwarte beim „Wort zum Sonntag“ doch wohl eher religiöse und erbauliche Gedanken und keine Kritikerschelte.



Bisher habe man auch noch keine Antwort von Pfarrer Rose auf einen Vorschlag bekommen, der dem Vorhaben des Bistums Essen entspreche und die Bedenken der vielen Gemeindemitglieder berücksichtige. „Das war bereits vor gut drei Wochen. Wir erreichen Herrn Rose auch nicht.“

Andreas Rose hatte im „Wort zum Sonntag“ die Demokratiefähigkeit derjenigen kritisiert, die Bedenken gegen die Zentrierung der Gemeinden auf nur einen Standort geäußert hatten. Ihn stimme es traurig, dass in der Kirche und in der Welt der Blick auf das Ganze, für das Wohl und die Zukunft der Allgemeinheit verloren gehe und oft nur „die Lauten und Vernetzten“ ihre Interessen durchsetzten.

„Manch einer vergisst nämlich vielleicht, dass wir in der Kirche niemals ganz eine ,Demo-kratie‘ (Volks-Herrschaft) werden können, weil wir doch vom Wesen her eine ,Theo-kratie‘ (Gottes-Herrschaft) sind“, schrieb Rose. Daher wünsche er sich von allen Seiten, mehr menschliche Demut zu zeigen und vielmehr seiner göttlichen Kraft zu vertrauen.

Günther Weiß ist überzeugt davon, dass man die Konzentrierung auf einen Standort, die bis 2030 erfolgen solle, nicht schon jetzt mit einem harten Schnitt in Beton gießen müsse. Auch zwei Standorte seien möglich. „Wir wissen ja gar nicht, wie zum Beispiel die Mitgliederentwicklung bis dahin sein wird.“ Gegen eine entsprechende Abwägung habe sicherlich auch das Bistum nichts.

Pfarrer Andreas Rose war trotz mehrfacher Versuche der Redaktion für eine Stellungnahme nicht erreichbar.