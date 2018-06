Andreas Rose: "Wollte keinem auf den Schlips treten"

Lüdenscheid - Ob Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat oder Pastoralteam – alle sind sich einig darüber, dass der Pfarreientwicklungsprozess der Katholischen Pfarrei St. Medardus zu einer Lösung führt, die alle mittragen können.

Das betonen Hans-Joachim Waibel, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes, Pfarrgemeinderatsvorsitzender Markus Geisbauer, Günther Weiß, Mitglied des Pfarrgemeinderates, und Pfarrer Andreas Rose.

„Es geht darum, ein räumliches Konzept zu finden, aber vor allem auch ein pastorales Konzept und damit um Inhalte“, sagt Waibel. „Wir wollen Angebote aufzeigen für Menschen, die suchend sind“, fügt Geisbauer hinzu. „Wie stellen wir uns zukunftsweisend auf, wobei wir auch einen neuen Standort entwickeln müssen.“

Welcher dies letztlich sein wird, sei noch offen. Auf der Sitzung der Gremien am Samstag habe man auch Architekten zu Gast gehabt, die sich mit einer Umnutzung ehemaliger Kirchen auskennen. Dabei stelle auch der Denkmalschutz, der bei einigen der fünf Kirchen greife, eine große Herausforderung dar.

Die Entscheidung, so vorzugehen, sei nach fast 50 Treffen in den vergangenen drei Jahren mit großer Mehrheit von der Steuerungs- und Koordinierungsgruppe an den Bischof weitergeleitet worden, der Zustimmung signalisiert habe. „Gleichzeitig hat er gesagt, wir sollen uns Zeit lassen“, sagt Hans-Joachim Waibel, „aber im Juni 2019 soll die Entscheidung stehen.“ Es habe aber Kritik an der Geschwindigkeit gegeben, räumt er ein.

Kritik war auch aus den Reihen des Kirchenvorstandes und des Gemeinderates geäußert worden, als Pfarrer Andreas Rose im „Wort zum Sonntag“ in den Lüdenscheider Nachrichten fragte: „Wie demokratisch sind wir noch?“ In einem Leserbrief dazu war von „mangelnder Transparenz und Offenheit“ die Rede.

„Das ist jetzt geklärt und vom Tisch. Wir gucken nach vorne“, sagt Günther Weiß. Aber wir müssen mehr in die Breite gehen und auch Laien stärker einbinden.“

Pfarrer Andreas Rose erklärte, er habe mit seiner Frage einen Denkanstoß geben wollen. „Ich wollte aber keinem auf den Schlips treten und hätte deutlicher formulieren müssen, worum es mir ging.“

Immer häufiger komme es vor, dass Vereinbarungen zwischen Verhandlungsteilnehmern getroffen würden, von denen einer schon einen Tag später wieder zurücktrete – wie zum Beispiel beim letzten G7-Gipfel, als US-Präsident Trump den vereinbarten Konsens gleich wieder aufgekündigt habe. Daher habe er die Frage nach der Demokratie gestellt.