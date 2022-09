Pfarrei St. Medardus: Nachfolger von Andreas Rose steht fest

Pfarrer Claus Optenhöfel. © Florian Hesse

Claus Optenhöfel, Pfarrer der Pfarrei Christus König in Halver, Breckerfeld, Schalksmühle und Hagen-Dahl, wird ab Februar neuer Leiter der Pfarrei St. Medardus in Lüdenscheid. Das teilt das Bistum mit.

Lüdenscheid – Optenhöfel folgt auf Andreas Rose, der auf eigenen Wunsch im ehemaligen Trappistenkloster Mariawald in der Eifel einen neuen geistlichen Ort aufbauen möchte (wir berichteten). Bis zur Einführung von Pfarrer Optenhöfel werde Pastor Hans Ferkinghoff der Pfarrei St. Medardus als Pfarradministrator vorstehen.

Der 52-jährige Optenhöfel ist seit fast 14 Jahren Priester in der Pfarrei Christus König. Seit 2011 leitet er als Pfarrer die Pfarrei südlich von Hagen.



Ab dem Frühjahr werden die Seelsorge-Teams in beiden Pfarreien – St. Medardus und Christus König – zudem durch einen Diakon verstärkt: Stefan Hegerich, bislang Diakon mit Zivilberuf, wechselt hauptberuflich in die Seelsorge und wird ab April jeweils zur Hälfte in den beiden Pfarreien tätig sein.