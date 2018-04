Standortfrage erregt Gemüter: Sauerfeld oder Schättekopf? 

Lüdenscheid - Der Pfarreientwicklungsprozess der Katholischen Pfarrei St. Medardus hat eine entscheidende Hürde genommen: Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck hat dem Votum, das die Gremien der Pfarrei beschlossen haben, zugestimmt. Ein entsprechendes Schreiben ging den Verantwortlichen der Pfarrei Anfang April zu und ist auf der Internetseite der Pfarrei veröffentlicht

Aber die Arbeit, das Konzept, das nur noch einen Standort für Kirche und Gemeindezentrum in der Stadt vorsieht, umzusetzen, beginnt erst jetzt. Inzwischen haben die Auswertungen der Denkfabriken zur Standortwahl ergeben, dass sich die Wahl entweder auf das Sauerfeld oder den Schättekopf konzentriert. Beide Areale sind zentral gelegen, gut erreichbar und groß genug für das eine katholische Zentrum, das es künftig in Lüdenscheid geben soll, erläuterten Hans-Joachim Waibel, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands, und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Markus Geisbauer im Gespräch mit der Redaktion.

Zwei Denkfrabriken

In der kommenden Woche werden nun erneut zwei Denkfabriken zur Auswahl angeboten, an denen sich alle Interessierten an der Entscheidungsfindung für den Standort beteiligen können – entweder am Mittwoch, 25. April, von 19 bis 21 Uhr in St. Petrus und Paulus am Honsel oder am Sonntag, 29. April, von 15 bis 17 Uhr in St. Joseph und Medardus am Sauerfeld.



Ausdrücklich laden auch die Kritiker an diesen Zukunftsplänen für die Pfarrei um Gerhard Brüser, Peter Gunkel, Matthias Wagner und Günther Weiß zu diesen Denkfabriken ein. Sie haben ein entsprechendes Informationsblatt in allen fünf katholischen Kirchen der Stadt verteilt. Darin fragen sie „Warum nur ein Kirchenstandort, wenn mehrere möglich sind?“



+ ...oder Maria Königin am Schättekopf konzentriert. © Nougrigat Die Kritiker sind überzeugt, dass nach Auswertung aller Daten zumindest zwei Kirchenstandorte über 2030 hinaus in Lüdenscheid finanzierbar seien, und treten dafür ein, dass sowohl Maria Königin als auch St. Joseph und Medardus weiter geführt werden sollen, um „die Nähe zu den Gläubigen wenigstens teilweise“ zu erhalten. Beide Kirche und Gemeindezentren würden sich durch ihre jeweiligen Vorteile „sehr gut ergänzen“, heißt es in den Infoblatt. Genannt werden zum Beispiel einmal der große Gemeindesaal, die gute Erreichbarkeit per Bus und das traditionelle Gotteshaus am Sauerfeld und einmal der kleine Saal, die gute Erreichbarkeit mit dem Auto und das moderne Gotteshaus am Schättekopf.

Für Hans-Joachim Waibel und Markus Geisbauer dagegen führen diese Überlegungen der Kritiker viele Aspekte der bisherigen Arbeit am Pfarreientwicklungskonzept ad absurdum. Für sie werde nicht nur aus finanziellen Gründen mit nur einem Kirchenstandort geplant, sondern auch deshalb, weil man die Chance nutzen wolle, katholisches Leben in Lüdenscheid insgesamt neu zu gestalten. Sie betonen einmal mehr, dass es nicht darum gehe, drei Gemeinden mit vier Kirchen zugunsten einer verbleibenden aufzugeben, in die sich alle anderen eingliedern sollen. Vielmehr soll ein komplett neues katholisches Zentrum in der Stadt entstehen.



Allerdings wolle man nun, da der Weg feststeht, das Tempo ein wenig herausnehmen, kündigten Waibel und Geisbauer an. Neben den Ergebnissen der Denkfabriken, sollen auch planerische Überlegungen in die Standortwahl einfließen. Entsprechend sollen Planer und Architekten hinzugezogen werden, die Möglichkeiten zur Entwicklung der beiden Standorte aufzeigen, aber auch für Folgenutzungen der Kirchen und Gebäude, die aufgegeben werden sollen. Gleichzeitig sollen die Lüdenscheider von dem Konzept überzeugt werden: „Es geht um den Inhalt, nicht um die Hülle“, betonte Geisbauer. Und um die Ziele des Pastoralen Konzeptes umsetzen zu können, sei ein Neuanfang mit einem neuen Standort sinnvoll, erklärte auch Waibel.



Sie berufen sich dabei auf das Schreiben von Bischof Overbeck, der darum bittet, „angesichts der Tragweite der noch offenen Entscheidung über den zentralen Standort in einem weiterhin transparent gestalteten Prozess eine Entscheidung herbeizuführen.“