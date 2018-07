Peugeot wird Hang hinaufgeschleudert: Schwerer Unfall am Autobahnzubringer

Wagen war abgemeldet - an ihm heftete Ordnungsamt-Zettel

+ © Popovici Der weiße Peugeot wurde bei der Kollision mit voller Wucht von der Stelle geschleudert. © Popovici

[Update] Lüdenscheid - Am Zubringer zur Autobahnanschlussstelle Lüdenscheid-Nord hat es am Dienstagabend gekracht. Beteiligt war ein Auto, was dort gar nicht mehr hätte stehen dürfen.