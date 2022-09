Kostas Charitos ermittelt im MK

Von: Jutta Rudewig

Die Ente blieb beim „Mord am Hellweg“ in Lüdenscheid im vergangenen Jahr draußen. In diesem Jahr ermitteln Kommissare aus dem Mittelmeerraum. © Cedric Nougrigat

Mord am Hellweg, Europas größtes internationales Krimifestival, macht auch in diesem Herbst Station in der Bergstadt. Am 2. Oktober (Sonntag) wird Lüdenscheid wieder Teil des Krimifestivals.

Lüdenscheid - Zu Gast sind ab 18 Uhr in der Stadtbücherei der israelische Mega-Bestsellerautor Dror Mishani und der Schriftsteller Petros Markaris mit seinem Buch „Verschwörung“ – auf Höhe der Zeit, denn im Mittelpunkt steht der Lockdown in Athen.

Im Mittelpunkt seiner Geschichte steht Kommissar Kostas Charitos. Athen in der Pandemie. Die Läden sind geschlossen, viele Menschen stehen am Rande ihrer Existenz, alte Leute nehmen sich das Leben. Auch bei der Polizei ist wenig los. Und doch horcht Kostas Charitos auf, als ein Neunzigjähriger in seinem Abschiedsbrief schreibt: Es lebe die Bewegung der Selbstmörder. Charitos ermittelt – und lernt seine Stadt Athen und den Widerstandsgeist ihrer Bewohner neu kennen.



Es lebe die Bewegung der Selbstmörder

Markaris war bereits 2016 bei einer Krimilesung zu Gast in Lüdenscheid. Am Ende lebte seine Leiche – und der Autor hatte die Lacher auf seiner Seite. Markaris, Grieche mit Wurzeln in der Türkei und deutscher Kultur, entpuppte sich als humorvoller Schreiber mit kritischem Blick auf die Wirklichkeit. Mit dem Schreiben von Kriminalromanen begann er erst Mitte der Neunzigerjahre und wurde damit international erfolgreich.



Tickets Die große Mittelmeerkrimi-Nacht mit den Autoren Petros Markaris und Dror Mishani beginnt am Sonntag, 2. Oktober, um 18 Uhr in der Stadtbücherei. Informationen gibt es beim Westfälischen Literaturbüro in Unna, Tel. 0 23 03 / 96 38 50. Tickets kosten im Vorverkauf 17,90 (ermäßigt 15,90 Euro), an der Abendkasse 22 Euro (ermäßigt 19 Euro), gegebenenfalls plus Gebühr, über www.wordamhellweg.de. Einlass zu der Veranstaltung ist ab 17.15 Uhr.

Diesmal nennt sich die Lesung am 2. Oktober „Mittelmeerkrimi-Nacht“. Mit dabei ist auch Dror Mishani und stellt seinen Roman „Vertrauen“ vor, in dem in einem Vorort von Tel Aviv vor einem Krankenhaus ein Neugeborenes gefunden wird. Am selben Tag verschwindet ein Tourist und lässt sein Gepäck im Hotelzimmer zurück. Inspektor Avi Avraham stürzt sich in den rätselhaften Vermisstenfall und gerät in ein Labyrinth aus Gewalt und Täuschung, das ihn bis nach Paris führt.



Seit dem 17. September und noch bis zum bis 12. November präsentiert sich das Festival „Mord am Hellweg“ mit mehr als 180 Lesungen und 400 Mitwirkenden an 100 verschiedenen, teilweise außergewöhnlichen Veranstaltungsorten. Zahlreiche Stars der Krimiszene aus aller Welt von Chris Carter und Ulrich Wickert über Petra Hammesfahr bis hin zu Volker Kutscher stellen ihre literarischen Mordgeschichten vor.



Am 2. November sorgen im Haus Opherdicke Titus Müller sowie Hartmut Palmer bei einer „Spionagenacht“ für politische Komplotte und Intrigen. Zu Halloween wird in Iserlohn am 31.10. die große Crime-Mystery-Night angeboten, „Blind Crime Dates“ sorgen für fünf Überraschungslesungen an fünf musealen Orten. Erneut ist auch die internationale Museumsnacht in Hagen am 22. Oktober mit dabei und hat die Dänin Anna Grue, das Schwedenduo A. M. Ollikainen und den Finnen Max Seeck zu Gast.