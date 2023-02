Petent widerspricht Stellungnahme des BMDV

Petition zur A45: Anwohner widerspricht Stellungnahme

Von: Jan Schmitz

Die Verkehrsbelastung ist enorm für die Stadt Lüdenscheid. Besonders ist die Lennestraße betroffen. © Malte Cilsik

Eine Petition an den Deutschen Bundestag wegen der A45-Sperrung, um die Verkehrsbelastung zu reduzieren. Ein Lüdenscheider hat genau so eine eingereicht.

Lüdenscheid - Klaus Fleczok, Anwohner im Olpendahl, hat eine Petition an den Deutschen Bundestag gerichtet. Er verlangt von der Bundesregierung, geeignete Maßnahmen zu treffen, um die infolge der A45-Sperrung insbesondere durch den Lkw-Durchgangsverkehr bedingte Verkehrsbelastung auf der Bedarfsumleitung zu mindern.

Das Ziel ist es, die Talbrücke Rahmede schnellstmöglich durch einen Neubau zu ersetzen. Zugleich sollen wirksame verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Entlastung der Anwohnerinnen und Anwohner an der Umleitungsstrecke umgesetzt werden.

Nach einer ersten wenig befriedigenden Antwort aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) auf seine Eingabe an den Petitionsausschuss des Bundestages vom Mai ließ er nicht locker und forderte am 1. Oktober erneut Auskunft. In seiner Antwort vom 16. Dezember 2022 erläutert Dr. Stefan Krause, Leiter der Abteilung Bundesfernstraßen: „Das Ziel ist es, die Talbrücke Rahmede schnellstmöglich durch einen Neubau zu ersetzen. Zugleich sollen wirksame verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Entlastung der Anwohnerinnen und Anwohner an der Umleitungsstrecke umgesetzt werden.“

Dazu habe die Stadt Lüdenscheid als zuständige Verkehrsbehörde im November 2022 eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bedarfsumleitungsstrecke angeordnet. Krause schreibt weiter: „Weiterhin sind sich das BMDV, das Land NRW, die Autobahn GmbH und die Stadt Lüdenscheid darin einig, dass die regionale Umleitung für den weiträumigen Lkw-Transitverkehr gesperrt werden soll.“ Hierzu werde derzeit ein „entsprechendendes Lkw-Durchfahrtsverbot auf der Bedarfsumleitung zwischen den beteiligten Verkehrsbehörden abgestimmt“. Mit Geschwindigkeitsbegrenzungen und dem geplanten Durchfahrtsverbot für den LKw-Transitverkehr werde eine „deutliche Entlastung der Anwohner vom Durchgangsverkehr in Lüdenscheid erwartet“.



Petent widerspricht Stellungnahme des BMDV

Krause kommt zu dem Schluss: „Mit den oben genannten Maßnahmen wird der Forderung des Petenten entsprochen, die Belastungen für die Anwohner durch den Umleitungsverkehr entlang der Bedarfsumleitungsstrecke weiter zu mindern.“ Das sieht Klaus Fleczok auch angesichts des noch nicht umgesetzten Lkw-Durchfahrtsverbots grundlegend anders, wie der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Florian Müller weiß. Der Petent habe – was selten vorkommt – der Stellungnahme des BMDV widersprochen. Müller kann den Unmut des Lüdenscheiders verstehen, mit dem Lkw-Durchfahrtsverbot sei eine Verlagerung von Verkehrsströmen auf die umliegenden Kommunen zu erwarten. Der CDU-Politiker forderte erneut eine Lösung im Autobahnnetz. Seine Fraktion hat die Petition und den Widerspruch von Fleczok nun aufgegriffen und einen Ortstermin des Petitionsausschusses beantragt.