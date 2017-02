Dr. Peters verlässt die Kliniken

Lüdenscheid - Dr. Günter Peters, kaufmännischer Geschäftsführer der Märkischen Kliniken und der Märkischen Gesundheitsholding, verlässt mit dem Auslaufen seines Fünf-Jahres-Vertrages zum 31. März den Unternehmensverbund. „Die Trennung erfolgt in gegenseitigem Einvernehmen“, sagte Dr. Peters. Er werde eine neue Aufgabe außerhalb der Region übernehmen.

Seinen Bereich übernimmt bis auf Weiteres Dr. Thorsten Kehe, Vorsitzender der Geschäftsführung. Der Unternehmensverbund sucht derzeit nach einem kaufmännischen Direktor, der die Finanzsparte verantworten soll. Diese Funktion wird unterhalb der Geschäftsführerebene angesiedelt. Mit dieser personellen Neustrukturierung gibt es künftig keine Doppelspitze mehr in der Klinikleitung.

Dr. Peters ging in den vergangenen Jahren durch ein millionenschweres Wechselbad in den Bilanzen. Ein leichtes Erbe fand er in Hellersen nicht vor. Hohe Verluste hatten das Krankenhaus in eine bedrohliche Schieflage manövriert. Nur durch eine Reihe von Rettungsankern konnte der Absturz verhindert werden. Die Unternehmensberater von Roland Berger machten auf vielen Feldern dringenden Korrekturbedarf aus, die Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH, eine Tochter des Kreises, beteiligte sich mit 25 Millionen Euro an den Kliniken. Der Kreis selbst bürgte für eine Kreditlinie bis zu einer Summe von zehn Millionen Euro. Die Bürgschaft endete im Dezember 2015. Eine Altlast in siebenstelliger Höhe, eingefordert vom Finanzamt, verschärft die Lage zusätzlich. Dennoch: Mitte vergangenen Jahres konnte Dr. Peters erstmals die rote Flagge gegen eine grüne eintauschen: Für das Geschäftsjahr 2015 präsentierte die Chefetage nach sechs Jahren wieder ein positives Ergebnis. Das Unternehmen erzielte nach eigenen Angaben einen Überschuss in Höhe von 1,9 Millionen Euro.

Auf der „Teppichetage“ blieb Dr. Peters jedoch eine begehrte Karrieresprosse verwehrt. Sein direkter Türnachbar Dr. Thorsten Kehe, seit knapp drei Jahren medizinischer Geschäftsführer, erhielt im November 2015 einen großen Vertrauensbeweis: Der Aufsichtsrat ernannte ihn zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der Märkischen Kliniken.