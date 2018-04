Ein geiziger Graf aus Lüdenscheid

Lüdenscheid - Erzählt wird die Geschichte der furchtlosen Comtesse Franziska von und zu Sandau. Ihre höfische Reisegesellschaft gerät mitten im düsteren Spessart in den Hinterhalt einer Räuberbande. Franziska kann entkommen.

Doch ihr Vater, der Graf Sandau, denkt nicht im Traum daran, ein Lösegeld für die Gefangenen zu zahlen. Das „Wirtshaus im Spessart“ liegt in diesem Fall in Bad Schwalbach – und Graf Sandau wird gespielt von dem Lüdenscheider Schauspieler Peter Zimmer.

„Wir haben jetzt das erste Mal im Burghof geprobt, natürlich noch ohne Kulissen, aber das ist schon sehr beeindruckend.“ Peter Zimmer ist quasi „on tour“. Wochenendweise fährt er die knapp 500 Kilometer nach Bad Schwalbach und zurück und erfüllt sich im fernen „Wirthaus“ bei Wiesbaden einen Lebenstraum. Auf den Brettern der Taunusbühne gibt er in dieser Spielzeit den Grafen – Premiere ist am 15. Juni.

„Ein absolut professionelles Amateurtheater und eine grandiose Freilichtbühne“, schwärmt der Lüdenscheider. 8000 Zuschauer pro Saison, die Freilichtbühne in der Ruine „Burg Hohenstein“, eigene Schneider, ein Fundus an edlen Kostümen und ausverkaufte Häuser. Das „Wirtshaus“ wird in insgesamt zehn Bildern präsentiert, die Zuschauer sitzen überdacht in einem Zelt. Über die berufliche Schiene hat Zimmer vor Jahren einen Akteur der Taunusbühne kennengelernt.

Daraus entstanden ist eine Freundschaft. Regisseurin Rosi Haas fragte schließlich, ob er sich vorstellen könnte, die Rolle des Grafen Sandau zu übernehmen. Die erste Probe auf Burg Hohenstein geriet zu einem beeindruckenden, wenn auch kühlen Erlebnis. „Viele Lüdenscheider, die mich kennen, haben schon gefragt, wie man an Karten kommt“, so Zimmer im Gespräch. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Wer noch eine Karte haben will, sollte sich sputen, die überdachten Sitzplätze werden gut gebucht. Karten gibt es im Ticketshop der Lüdenscheider Nachrichten im Medienhaus an der Schillerstraße. Regengeschützt kosten sie beispielsweise an den Samstagabenden rund 20 Euro, im Freien rund 15 Euro.