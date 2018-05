Dr. Peter Liese diskutiert mit Reichwein-Schülern die Lage der EU

Lüdenscheid - Brexit, Strafzölle, Griechenland-Krise, Syrien, Waffenexporte, Nationalismus und vieles mehr – die Schüler der Jahrgangsstufen 12 in den Fächern Sozialwissenschaften und Geschichte hatten sich auf den Besuch des CDU-Europaparlamentariers Dr. Peter Liese in der Adolf-Reichwein-Gesamtschule mit einem umfangreichen Themenkatalog vorbereitet.

Der Christdemokrat folgte der Einladung der Lehrer Tanja Overkamp, Rolf Bauerdick und Ralph David in der Europawoche auch deshalb gerne, um gerade junge Menschen und angehende Wähler für die EU zu sensibilisieren.

Denn wozu Gleichgültigkeit und Desinteresse führten, offenbare sich derzeit in Großbritannien. In der Volksabstimmung vor zwei Jahren habe eine knappe Mehrheit für den Brexit gestimmt. „Die Alten stimmten für die Jungen“, bedauerte Liese das Ergebnis. „Heute merken die Leute, dass sie belogen wurden und es sehr wohl Nachteile gibt.“ Firmen verlegten ihren Sitz auf den Kontinent mit der Folge einer sinkenden Wirtschaftsleistung. „Meine Hoffnung, dass es nicht zum Brexit kommt, liegt aber unter 20 Prozent.“

Auf die Frage, was er denn vom amerikanischen Präsenten Donald Trump und seiner Politik halte, antworte Liese mit einer an Deutlichkeit nicht zu überbietenden Aussage: „Mir wird ganz schlecht, wenn ich an ihn denke.“ Sollten die USA tatsächlich Zölle erheben, werde die EU sich wehren. Doch soweit sei es noch nicht. „Zum Glück gibt es Leute um Trump herum, die klarer denken als er selber.“

Aber dieser Konflikt zeige die Notwendigkeit einer geschlossen auftretenden EU. Doch in dieser Gemeinschaft gebe es Tendenzen, „die uns nicht gefallen“. Von einer Diktatur in Polen und Ungarn, wie es aus der Schülerrunde hieß, könne zwar keine Rede sein, aber man müsse sehr wohl aufpassen. Der Vorschlag, EU-Gelder nur in Länder mit einer unabhängigen Justiz zu transferieren, zeige offenbar Wirkung. „Ich habe den Eindruck dass das funktioniert. Polen nähert sich bereits den EU-Vorstellungen an.“

Mit der Türkei gehe es um eine gute Zusammenarbeit, nicht aber um eine Vollmitgliedschaft. „Die EU ist inzwischen am Limit. Wir haben schon genug Schwierigkeiten.“ Den eigenen europäischen Weg haben Lehrer und Schüler schon lange im Blick: In einigen Monaten soll sich die Gesamtschule zugleich Europaschule nennen dürfen.