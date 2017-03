Peter Ewers stellt die geplante Altstadtorgel vor

Lüdenscheid - In der Erlöserkirche ist bisher nur ein Banner zu sehen, aber hinter den Kulissen fallen schon Späne, es wird gebohrt und verschraubt. Im Jahr 2018 soll auf der Empore eine neue symphonische Konzertorgel stehen, eine der größten Südwestfalens.

Der Musikwissenschaftler und Organist Peter Ewers stellt am Sonntag, 2. April, ab 19 Uhr jenen Orgelbauer vor, dessen Werke Vorbild für das neue Instrument sein sollen.

„Aristide Cavaillé-Colls Instrumente klingen kraftvoll und selbst nach 100 Jahren frisch und unverbraucht“, sagt Peter Ewers. Im 19. Jahrhundert revolutionierte Cavaillé-Coll den Orgelbau. Zum ersten Mal konnten auf einer Orgel alle Register zusammen gespielt werden. Der Pariser Orgelbauer brachte in dem Instrument die Klangfarben eines ganzen Sinfonieorchesters zum Klingen. Einen Vorgeschmack auf das Instrument liefert Ewers am Ort des Geschehens. Er ist nicht nur Musikwissenschaftler, sondern selbst Organist und Psychotherapeut.

Dass die mit dem Bau in der Erlöserkirche beauftragte Firma Albert Baumhoer mitten in Südwestfalen nun anstelle einer Universalorgel ein Instrument nach französischem Vorbild aufstellt, freut Peter Ewers: „Eine Widor-Toccata auf einer Universalorgel verkommt zur Musik auf einer Kirmes. Mit einem schnittigen Einer aus dem Rudersport würde man auch nicht zum Angeln fahren, obwohl man es könnte.“ Aber auch Bach und Mendelssohn seien auf ihr problemlos darstellbar.

Bei seinem Auftritt stellt Ewers das Werk von Cavaillé-Coll mit vielen Beispielen vor. Und will auf den höheren Zweck des neuen Instruments hinweisen: „Leider erleben viele Musik nur noch als Reizquelle“, sagt er. Ewers arbeitet in Bielefeld als Coach und Psychotherapeut. Kopfhörer in Bus und Bahn seien mittlerweile normal, die Menschen einer Dauerbeschallung ausgesetzt, die Musik verliere ihren Sinnzusammenhang. „Wer sich auf handgemachte Musik einlässt“, so Ewers, „der lässt sich auch auf eine Selbstaktualisierung ein.“

Die Stiftung „Altstadtorgel Lüdenscheid“ schafft die finanzielle Grundlage für die neue Konzertorgel in der Erlöserkirche. 2014 musste das Vorgängerinstrument aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Für ein neues Instrument braucht die Stiftung rund 850 000 Euro. Dafür ist sie auf Unterstützung angewiesen. Der Eintritt zum Vortrag ist frei, Spenden für die neue Orgel in der Erlöserkirche sind erwünscht.