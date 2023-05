Mit Peter Becker auf Zeitreise in den Wilden Westen

Von: Jutta Rudewig

Peter Becker stellte sein aktuelles Buch auf der Buchmesse in Leipzig vor. © Becker

Nach drei Jahren Coronapause öffnete wieder die Leipziger Buchmesse unter dem Motto „Buchstäblich überraschend“ ihre Pforten und lockte Tausende von interessierten Lesern und Fachbesuchern an.

Lüdenscheid – Der Lüdenscheider Autor Pieter van Hoorn alias Peter Becker stellte erstmals in Leipzig sein aktuelles Buch „Letzte Zuflucht La Palma“ am Stand des Kontrast Verlages vor. Im originellen Format „#buchbar & #hörbar“ nutzen viele Besucher die Möglichkeit, Autoren und Bücher vis-a-vis kennenzulernen.

Gemeinsam mit jeweils sechs Schriftstellern konnten sie ins direkte Gespräch kommen. Moderatoren der Leipziger Buchmesse interviewten dabei abwechselnd die Autoren und entlockten ihnen Informationen über sie selbst und ihre Werke. „Das Format kam hervorragend an, denn schnell waren alle Plätze besetzt, viele nahmen deshalb auf dem Teppichboden Platz“, so Becker.

Auch er habe seine Leser begeistern können und anschließend persönliche Widmungen in die zahlreich nachgefragten Bücher signiert.



Überall auf der Messe und in der Stadt war die Freude erlebbar: Die Leipziger Buchmesse ist zurück und mit ihr die Manga-Comic-Con und das Lesefest Leipzig liest.

Auch das neue Buch „Hand am Schicksal“, das im Oktober pünktlich zur Frankfurter Buchmesse erscheinen wird, konnte der Lüdenscheider dem Publikum vorstellen.



Interviews gehörten zum Tagesgeschäft. Beckers neuer Roman beschreibt eine Zeitreise. © Becker

In seinem neuen Werk widmet er sich dem Phänomen der Zeitreise. Der deutsche IT-Spezialist Jonas Miller, ein begeisterter Wild-West-Fan, steht im Mittelpunkt der Geschichte. Er träumt davon, einmal dorthin zu reisen, wo sich Billy the Kid, Jesse James und Buffalo Bill abspielten. Er fliegt nach Arizona, genauer nach Tombstone, wo sich einst Wyatt Earp und Doc Holliday sich im Duell mit der Clanton-Bande gegenübergestanden haben.

Ausgestattet mit einer Virtuell-Reality-Brille reist er tatsächlich ins Jahr 1881. Und anstatt nur unbeteiligter Zuschauer zu sein, gerät der Deutsche mitten in die blutige Auseinandersetzung. Als er wenig später selber über die technischen Möglichkeiten der Zeitreise verfügt, wagt er gemeinsam mit der Filmschauspielerin Anne Juddly Reisen in die jeweils eigene Vergangenheit. Jonas und Anne reizt der Gedanke, furchtbare Geschehnisse in der Vergangenheit zu verändern. So legen sie Hand ans Schicksal. Doch lässt sich dieses manipulieren?

Blauäugig, aber voller Idealismus wählen die beiden Protagonisten letztlich ein entscheidendes Ereignis in der Vergangenheit aus, das durch einen anderen Verlauf die Welt verändern würde.