Das Buch Nr. 5

Ein Lüdenscheider spielt Schicksal

Von: Jutta Rudewig

Der Lüdenscheider Schriftsteller Peter Becker und seine Verlegerin Barbara Jost, Inhaberin des Kontrast Verlags. © Kontrast Verlag

Frisch auf dem Büchermarkt ist das Werk „Letzte Zuflucht La Palma“ des Lüdenscheider Schriftstellers Peter Becker, der unter dem Pseudonym Pieter van Hoorn firmiert. Nachdem sein drittes Buch, der rabenschwarze Krimi „Fräulein Lissy und der Tod“, auf den Markt kam, konnte der Lüdenscheider im Rahmen der Frankfurter Buchmesse sowohl daraus, als auch Auszüge aus „Letzte Zuflucht La Palma“ vorlesen.

Lüdenscheid - Schwarzer Humor, sagt der Lüdenscheider über Fräulein Lissy und ihre abenteuerlichen Mordgeschichten – wir berichteten –, käme offensichtlich gut bei den Lesern an. „Ich konnte auf der Frankfurter Buchmesse, die erstmals wieder - nach Corona - fast normal stattgefunden hat, dieses Buch dem Publikum präsentieren. Zudem stellte mein Verlag auch den seit heute auf dem Markt befindlichen apokalyptischen Roman ,Letzte Zuflucht La Palma’ vor. Aus beiden Büchern konnte ich diverse Leseproben auf der Messe vortragen – diesmal vor vollem Haus. Alle Plätze im Forum der Messe waren belegt, und während der Lesungen standen die Leute sogar auf dem Gang“, freut sich der Autor über das große Interesse an seinen Werken: „Vielleicht lag es auch daran, dass die Stände des diesjährigen Gastlandes Spanien direkt gegenüber dem des Kontrast-Verlages lagen und dass das Cover mit dem Vulkan, der im September 2021 auf La Palma ausgebrochen ist, besondere Aufmerksamkeit auf sich zog.“

Bedingt durch den Vulkanausbruch musste der Lüdenscheider das bereits seit Anfang des Jahres fertige Manuskript aktualisieren. Authentisch zu sein, ist dem Schriftsteller in Anliegen. Auch Probleme der Druckerei, die durch Lieferengpässe bei den Rohstoffen zugesagte Termine nicht mehr einhalten konnte, führten dazu, dass das neue Buch erst jetzt erscheinen konnte. Becker: „Dafür erhält der Leser jedoch ein brandaktuelles Buch, das nicht nur durch eine spannende Story gefällt, sondern das auch gleichzeitig die Schönheit der Wanderinsel beschreibt.“



Erste Lesungen sind bereits geplant. Im Januar wird Peter Becker auf Usedom im Hotel „Das Ahlbeck“ aus seinem Werk vortragen: „Darüber hinaus werde ich im Februar und März auf La Palma, im dortigen Kulturzentrum von La Laguna, meinen Roman vorstellen. Auf der Insel leben mittlerweile viele Deutsche, und es gibt nur ganz wenige Romane, deren Story sich auf der Isla Bonita, wie die Spanier liebevoll ihr Archipel nennen, abspielt.“



Das Buch Nr. 5

Nach dem Buch ist vor dem nächsten: Momentan schreibt Becker an Buch Nr. 5, dem er den Arbeitstitel „Reisen in Gestern“ gegeben hat. Im Mittelpunkt steht ein deutscher Tourist, der in Arizona eine ganz besondere Western-Show erlebt. Mittels einer VR-Brille soll er in das Geschehen rund um die legendäre Schießerei am O.K. Corral zwischen Wyatt Earp und der Clanton-Bande virtuell eintauchen.

Doch anstatt nur stiller Beobachter einer Hightech-3D-Vorführung zu sein, wird der Protagonist Jonas ins Jahr 1881 zurückversetzt. Durch sein Handeln in der Vergangenheit verändert er automatisch die Zukunft. Zurück in der Gegenwart reizt ihn der Gedanke, Schicksal zu spielen. Nach einigen spontanen Trips ins Gestern findet er Gefallen daran, Geschichte zu verändern.



Und so reist er am Tag des Attentats auf Adolf Hitler ins Führerhauptquartier „Wolfsschanze“, um Claus Schenk Graf von Stauffenberg zur Seite zu stehen. Und wenig später erlebt er das größte Abenteuer seines Lebens. Denn er steht plötzlich in Jerusalem, rund 2000 Jahre vor unserer Zeit und lernt dort Jesus Christus kennen. Am Ende bleibt die Frage: Kann Jonas wirklich die Zukunft beeinflussen? Das Erscheinungsdatum ist für Ende 2023 geplant.



„Letzte Zuflucht La Palma“ ist ab Anfang Januar als Taschenbuch wie auch als E-Book erhältlich (Kontrast Verlag, Amazon, Thalia). 347 Seiten, Kontrast Verlag, 17,90 Euro. Gerne können Interessierte das Buch auch direkt bei Peter Becker erwerben unter pietervanhoorn@mail.de.