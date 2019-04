Personalmisere bei der Feuerwehr: Akteneinsicht durch Politiker

Lüdenscheid – Das Thema Personalmisere bei der Feuerwehr Lüdenscheid ist noch längst nicht vom Tisch. Die CDU-Ratsfraktion wird Akteneinsicht erhalten, um zu klären, wie es zu der alarmierenden Situation an der Feuer- und Rettungswache kommen konnte. Die FDP-Fraktion hat sich dem Antrag angeschlossen.

Ein Termin ist für die Sichtung noch nicht festgelegt. Im Rathaus sind nach Angaben von Stadt-Pressesprecherin Marit Schulte derzeit mehrere Dienststellen damit befasst, Aktenmaterial zusammenzutragen.

In seinem Antrag hatte CDU-Fraktionschef Oliver Fröhling die Offenlegung aller „Korrespondenzen, E-Mails, Protokolle, Gutachten, Schriftstücke, Ausarbeitungen und Konzepte der Wehrleitung, Stellungnahmen und Aktennotizen der involvierten Dienststellen bzw. Fachdienste, Fachbereichsleitungen, des Bürgermeisters und des Personalrats“ gefordert.

In den nächsten Tagen sollen laut Schulte alle gewünschten Informationen vorliegen. Die Rede ist von rund 30 dicken Leitz-Ordnern. Die Politiker werden also möglicherweise mehrere Tage blättern und lesen müssen, um sich einen kompletten Überblick über die Entwicklung der vergangenen Jahre bis zur aktuellen Krise zu verschaffen. Dabei werden sie weder Fotos noch Kopien anfertigen, sondern sich allenfalls Notizen machen dürfen, wie Fröhling sagt.

Personalmisere bei der Feuerwehr: Brandbrief warnte schon vor zwei Jahren

Bei dem Aktenstudium wollen die Ratsvertreter auch darauf achten, ob das Material aus dem Rathaus vollständig und vor allem ungeschwärzt vorliegt. Das basiert auf der Erfahrung, die der Vorsitzende des Planungs- und Umweltausschusses, Björn Weiß, gemacht hatte.

Als es um den baulichen Zustand der Feuer- und Rettungswache ging, war die authentische Einsicht in Akten durch Schwärzungen und Streichungen auf Veranlassung des Beigeordneten Dr. Karl Heinz Blasweiler nur eingeschränkt möglich. Eine Wiederholung ohne „Zensur“ gab es damals nicht.

Sollten Textstellen in den Korrespondenzen und Stellungnahmen abermals unkenntlich gemacht worden sein, will sich der CDU-Fraktionschef rechtlich dagegen wehren und einen „versierten Verwaltungsjuristen“ konsultieren, wie er schreibt. FDP-Fraktionschef Jens Holzrichter wird ebenfalls an der Akteneinsicht teilnehmen. Doch offensichtlich ohne große Hoffnungen. „Ich erwarte nicht, dass dabei etwas Berichtenswertes herauskommt.“

Stellungnahme von Bürgermeister Dieter Dzewas

Nicht einverstanden mit der vorangegangenen Berichterstattung (Einsicht in 30 dicke Leitz-Ordner, siehe oben) ist Bürgermeister Dieter Dzewas. Dazu schrieb er eine Stellungnahme, welche wir nachfolgend wörtlich zitieren:

„In dem Artikel ‘Einsicht in 30 dicke Leitz-Ordner’ wird Bezug genommen auf eine Akteneinsicht des Vorsitzenden des Planungs- und Umweltausschusses im Jahr 2016. Seinerzeit sei die ‘authentische Einsicht in Akten durch Schwärzungen und Streichungen auf Veranlassung des Beigeordneten Dr. Karl Heinz Blasweiler nur eingeschränkt möglich’ gewesen, heißt es in dem Bericht. Und weiter: ‘Eine Wiederholung ohne ‚Zensur’ gab es damals nicht’. Die gewählten Formulierungen sind geeignet, bei den Leserinnen und Lesern einen falschen Eindruck von der geltenden Rechtslage sowie über das seinerzeitige Vorgehen in der Sache zu erwecken.

Zur Erläuterung ist vorab folgendes anzumerken:

1. Das Recht auf Akteneinsicht ist in Nordrhein-Westfalen in § 55 der Gemeindeordnung (GO) geregelt. Nach § 55 Abs. 2 GO beschränkt sich das Akteneinsichtsrecht eines Ausschussvorsitzenden auf Angelegenheiten, ‘die zum Aufgabenbereich (...) ihres Ausschusses gehören’.

Dementsprechend wurden die zur Einsicht bereitgestellten Akten so aufbereitet, dass nur die zum Aufgabenbereich des Ausschuss gehörenden Inhalte lesbar waren.

2. Die Ergebnisse der seinerzeitigen Akteneinsicht durch den Ausschussvorsitzenden Weiß wurden in der öffentlichen Ratssitzung am 26.10.2016 verhandelt. Das öffentlich zugängliche Sitzungsprotokoll führt dazu unter anderem aus: ‘Beigeordneter Ruschin berichtet, dass er zur Vorbereitung der Akteneinsicht den Fachdienst Recht beauftragt habe, die Rahmenbedingungen hierfür zu skizzieren und die Akten entsprechend aufzubereiten. Die Akteneinsichtsrechte seien für bestimmte Personengruppen zugeschnitten und hätten ihre Grenzen.’

3. Die vom Fachdienst Recht dargelegten Rahmenbedingungen wurden seinerzeit den zuständigen Fachdiensten mit der Bitte um Beachtung und konkrete Umsetzung zur Kenntnis gegeben. Darüber hinaus hatte Dr. Blasweiler seine Fachdienste dazu aufgefordert, eventuelle Zweifelsfälle unmittelbar mit dem Fachdienst Recht zu klären. Im Folgenden hatte sich Herr Dr. Blasweiler jeder weiteren Einflussnahme auf die Auswahl und Bereitstellung der Akten enthalten.

Auf dieser Grundlage stelle ich fest:

Die Beschränkung des Akteneinsichtsrechts für Ausschussvorsitzende ergibt sich unmittelbar aus dem Gesetz; sie kann dementsprechend nicht von Dr. Blasweiler ‘veranlasst’ worden sein.

Auch auf die konkrete Auswahl der bereitzustellenden Informationen hatte Dr. Blasweiler in keinerlei Weise eingewirkt. Vielmehr verwies er für den Fall eventueller Zweifelsfragen auf die Expertise des Fachdienstes Recht.

Der Vorwurf der ‘Zensur’ der Akten (selbst wenn das in Anführungszeichen gesetzt wurde) ist angesichts der Rechtslage unhaltbar.

Der zutreffende Sachverhalt ist aus öffentlich zugänglichen Quellen ohne besonderen Aufwand vollständig recherchierbar. Warum in der Berichterstattung eine andere Darstellung gewählt wurde, ist mir unverständlich.“