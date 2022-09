Personalmangel: Busfahrten der MVG fallen aus

Da der Krankenstand durch Corona extrem hoch sei, muss die MVG vereinzelt Fahrten streichen – im gesamten Märkischen Kreis.

Lüdenscheid – Aufgrund von akutem Personalmangel fallen derzeit Busse der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) aus. Wie MVG-Geschäftsführer Stefan Janning bestätigte, müsse die MVG vereinzelt Fahrten streichen – im gesamten Märkischen Kreis. „Wir fahren momentan auf der allerletzten Rille“ sagt Janning.

Der Grund: Der Krankenstand durch Corona sei extrem hoch. Seit Beginn der Sommerferien und der Urlaubszeit habe sich die Situation deutlich verschlechtert. Ähnlich sei es auch bei Unternehmen, die im Auftrag der MVG einzelne Linien im Kreis bedienen. Auch hier fehlt das Personal.

„Am Anfang haben wir die Ausfälle durch Überstunden noch kompensieren können“ erklärt Janning. Das sei jetzt aber nicht mehr möglich. Aus diesem Grund arbeite die MVG unter Hochdruck an Maßnahmen, um den Personalausfällen entgegenzuwirken, zum Beispiel durch neues Personal. „Wir unternehmen alles“, betont Janning.



Zusätzliche Anspannung durch die Autobahnsperrung

In Lüdenscheid sei die Situation wegen der Autobahnsperrung besonders angespannt. „Wegen der vielen Staus konnten einige Bushaltestellen nicht mehr angefahren werden“, räumt Janning ein. Aus diesem Grund seien die Fahrpläne seitens der MVG zum 10. August aktualisiert worden.

„Die Busfahrer sind aber auch an Lenk- und Ruhepausen gebunden“, die die MVG bei der Anpassung der Fahrpläne habe berücksichtigen müssen. Daraus ergibt sich nach Angaben der MVG wiederum ein erhöhter Personalbedarf, der einer derzeit schwierigen Personalakquise gegenüberstehe. Das Resultat sind gestrichene Fahrten aus bestehenden Fahrplänen.

„Die Situation entspricht nicht den Ansprüchen der MVG“ betont Janning. Trotz der Ausfälle versuche die MVG die Situation in Lüdenscheid wegen der ohnehin schon prekären Verkehrslage durch den Brückenneubau, so gering wie möglich zu halten. „Die vereinzelt gestrichenen Busfahrten werden bei Linien vorgenommen, die viele Nebenlinien haben, sodass Betroffene jederzeit eine Ausweichmöglichkeit haben.“ erklärt Janning weiter. „Keiner bleibt stehen.“ Gerade in den Abendstunden versuche die MVG, alle Fahrten anzubieten.

Der Geschäftsführer verweist auf die Homepage der MVG. Vor Fahrtantritt sollten sich Fahrgäste hier über aktuelle Fahrtausfälle informieren.

Lena Jüngermann