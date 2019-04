Personal-Misere bei der Feuerwehr? Der Ton wird rauer

Lüdenscheid – Der Personalmangel bei der Feuerwehr bleibt brisant. Die CDU-Fraktion hat nun einen neuen Antrag für die heutige Ratssitzung (Montag, 17 Uhr im Ratssaal) angekündigt - damit will sie der Verwaltung eine Frist setzen.

Die Lösungsansätze, die die Verwaltungsspitze am Montag im Rat zur Abstimmung stellen will (wir berichteten), ist nach Einschätzung der CDU-Fraktion eine „Bankrotterklärung der Verwaltung“.

Fraktionschef Oliver Fröhling kündigt einen eigenen weitergehenden Antrag an, um eine Kürzung von Funktionen zu verhindern. Diesen wird die CDU-Fraktion in der Ratssitzung am Montag ab 17 Uhr zur Abstimmung vorlegen. Unter anderem fordert die CDU darin, die "10. Funktion unverzüglich umzusetzen" und damit die in der Beschlussvorlage vorgeschlagene Reduzierung von neun auf sieben Funktionen abzulehnen.

"Keine wirkliche Strategie"

„Desweiteren fordern wir eine Umgruppierung aller Feuerwehrleute um jeweils eine Gehaltsstufe nach oben!“ Die Beschlussvorlage aus dem Rathaus sei „nicht zustimmungsfähig“, so der Unionspolitiker.

Zur Begründung erklärt Fröhling: „Die CDU ist entsetzt darüber, dass die Verwaltung der Stadt Lüdenscheid offensichtlich immer noch über keine wirkliche Strategie verfügt, um der Personalmisere bei der Feuerwehr wirksame Maßnahmen entgegenzusetzen. Alle von der Wehrleitung und den Ratsfraktionen im Einvernehmen vorgeschlagenen Maßnahmen wurden kleingeredet, kaputtgeprüft oder für nicht umsetzbar erklärt.“

Stattdessen mache der Verwaltungsvorstand der Politik den Vorschlag, eine „rechtswidrige Beschlussfassung herbeizuführen und der Bevölkerung unserer Stadt Schutz und Sicherheit zu entziehen“.

Bürgermeister verteidigt Vorschläge der Verwaltung

Fröhling weiter: „Während andere Kommunen pragmatisch handeln, wird in Lüdenscheid geprüft und vertagt.“ Sollte die Ratsmehrheit der Vorlage aus dem Rathaus zustimmen, werde die CDU-Fraktion die Kommunalaufsicht einschalten „und Maßnahmen von dort erbitten“, so der Fraktionssprecher.

Derweil verteidigt Bürgermeister Dieter Dzewas die Vorschläge des Verwaltungsvorstandes. Gegenüber der LN-Redaktion bezeichnet er es als „zentrale Verbesserung“, dass bis zu 15 Planstellen von Notfallsanitätern für eine Anhebung der Bezüge auf die Besoldungsstufe A9 in Betracht kommen. Die Anhebung erfordert laut Beschlussvorlage aber eine Änderung des Stellenplans, „die vom Rat (...) zu beschließen ist“.